Khám xét nơi ở, bắt Lê Thu Trang SN 1996

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau ngày 28/1 cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Lê Thu Trang (SN 1996, ngụ xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, Trang tham gia nhiều dây hụi ngày do bà L.H.T. làm chủ. Do rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất và không còn khả năng chi trả các khoản nợ cá nhân cũng như đóng tiền "hụi chết" cho chủ hụi, Trang đã nảy sinh ý định gian dối. Người phụ nữ này sử dụng các phần mềm hoặc thủ thuật chỉnh sửa để tạo ra các biên lai (bill) chuyển khoản giả, thể hiện việc đã gửi tiền thành công từ tài khoản của mình sang tài khoản của bà T.

Bị can Lê Thu Trang - Ảnh: Công an Cà Mau

Cơ quan chức năng xác định, bằng thủ đoạn này, Trang đã thực hiện trót lọt 93 lần làm giả bill chuyển khoản đóng tiền hụi với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 660 triệu đồng. Hành vi của bị can bị đánh giá là trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Dưới góc độ pháp lý, hành vi của Lê Thu Trang đã đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.