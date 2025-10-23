Khám xét nơi ở, bắt cựu Trưởng phòng Đỗ Mạnh Đăng

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên ngày 23/10 cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 15/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra năm 2024 tại xã Tống Trân, tỉnh Hưng Yên (xã Nguyên Hoà, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên cũ) và đã khởi tố 03 bị can.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 15/10/2025, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với:

Đỗ Mạnh Đăng, sinh năm 1986, trú tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, nguyên Trưởng phòng quản lý đê điều - Chi Cục quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Hưng Yên và

Luyện Phúc Hưng, sinh năm 1991, trú tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và ĐTXD Phúc Hưng về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại điều 224 Bộ luật hình sự.

Đối tượng Đỗ Mạnh Đăng và Luyện Phúc Hưng tại Cơ quan điều tra

Quá trình điều tra xác định: Năm 2024, trong quá trình thi công công trình Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè Nguyên Hoà, tương ứng K20+030, đê tả sông Luộc xã Tống Trân, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Đỗ Mạnh Đăng đã thông đồng với đối tượng Luyện Phúc Hưng hợp thức hóa hợp đồng tư vấn quản lý giữa Chi Cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh Hưng Yên với Công ty TNHH tư vấn và ĐTXD Phúc Hưng gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định pháp luật.