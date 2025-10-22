Bắt giữ Lê Thị Mỹ Nương sinh năm 1997

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk mới đây cho biết đã triệt phá một đường dây mua bán người hoạt động liên tỉnh, bắt giữ 8 đối tượng gồm: Trần Thị Phương (sinh năm 1984), Nguyễn Văn Quốc (sinh năm 1992), Huỳnh Văn Kiệm (sinh năm 1992), Võ Bá Ý (sinh năm 1995), Ngô Bảo Hưng (sinh năm 1996), Trần Trọng Đại (sinh năm 1985) cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk; Lê Thị Mỹ Nương (sinh năm 1997), trú tại tỉnh Gia Lai và Châu Kim Trúc (sinh năm 1986), trú tại TP Hồ Chí Minh.

Các đối tượng này đã dụ dỗ 3 thiếu nữ (trong đó có 1 người dưới 16 tuổi và 2 người dưới 14 tuổi) đi làm nhân viên phục vụ tại các quán karaoke. Khi các nạn nhân không chịu tiếp khách hoặc không mang lại lợi nhuận, nhóm đối tượng đã mua bán, trao đổi các nạn nhân như món hàng giữa các cơ sở karaoke ở Đắk Lắk, Gia Lai và TP Hồ Chí Minh, với giá từ 20 đến 30 triệu đồng/người.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 8 đối tượng nói trên về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Lực lượng Công an làm việc với các đối tượng trong đường dây mua bán người. Ảnh: CA Đắk Lắk

Qua điều tra, lực lượng chức năng nhận thấy các đối tượng mua bán người thường sử dụng thủ đoạn tinh vi, có tổ chức, hoạt động chủ yếu trên không gian mạng. Chúng đăng tải thông tin tuyển dụng hấp dẫn trên các trang mạng xã hội hoặc website giả mạo, hứa hẹn việc làm “nhẹ nhàng, lương cao”, tạo dựng công ty, tổ chức “ma” để lấy lòng tin của người xin việc, đặc biệt nhắm đến các em gái tuổi vị thành niên – thiếu kinh nghiệm sống, thiếu sự quản lý của gia đình và nhà trường.

Sau khi tiếp cận nạn nhân, chúng thường cho vay tiền hoặc hỗ trợ tài chính ban đầu, rồi ép buộc làm việc để “trả nợ”, sử dụng thủ đoạn kiểm soát tài chính, cô lập nạn nhân khỏi gia đình, bạn bè. Trường hợp nạn nhân chống cự, các đối tượng đe dọa, hành hung hoặc giam giữ tại khu vực biệt lập, không cho liên lạc với bên ngoài.

Đáng lo ngại là hiện nay, tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi, lợi dụng Internet và các tài khoản “ảo” để hoạt động, gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra và xử lý của lực lượng chức năng.

Để phòng ngừa và tránh trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ huynh và thanh thiếu niên đang trong độ tuổi tìm việc làm, cần:

- Tìm hiểu kỹ thông tin, xác minh rõ địa chỉ, người tuyển dụng và môi trường làm việc trước khi nhận lời.

- Cảnh giác với các lời mời chào “việc nhẹ, lương cao” hoặc yêu cầu làm việc trong môi trường kín, không minh bạch.

- Không giao nộp giấy tờ tùy thân, điện thoại, tài sản cá nhân cho người lạ.

- Gia đình, nhà trường cần thường xuyên tuyên truyền, trao đổi với con em về các thủ đoạn mua bán người để chủ động phòng tránh.

- Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc hành vi có dấu hiệu phạm tội, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý, ngăn chặn.

Mỗi người dân hãy nâng cao cảnh giác, không để lòng tin và sự chủ quan bị lợi dụng, cùng chung tay với lực lượng Công an đấu tranh, phòng ngừa tội phạm mua bán người, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho cộng đồng.