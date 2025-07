Khám xét nhà riêng và nơi làm việc của vợ chồng Lâm Tiểu Thúy

Ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau cho biết tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và tiến hành khám xét nơi ở, làm việc của ông Võ Khắc Huy 52 tuổi) và bà Lâm Tiểu Thúy (49 tuổi) là chủ Công ty TNHH TM&DV Cơ khí Thành Lợi về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình khám xét nơi ở, nơi làm việc của 2 bị can, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài liệu phục vụ điều tra vụ án.

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau công bố lệnh khám xét nơi ở đối với bị can Võ Khắc Huy, Lâm Tiểu Thúy tại nhà riêng (Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau).

Vợ chồng Võ Khắc Huy - Lâm Tiểu Thúy đã lừa đảo 27 tỷ đồng của bị hại như thế nào?

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, Võ Khắc Huy và Lâm Tiểu Thúy là khách hàng quen của Công ty N.Q do ông H. làm chủ.

Ban đầu, đôi vợ chồng này vay của ông H. số tiền 4 tỷ, sau đó tăng dần.

Đến cuối năm 2024, khi mất khả năng trả nợ, bà Thúy bịa ra kịch bản vay đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn lãi suất cao để tiếp tục vay tiền.

Tin tưởng, ông H. đã chuyển tổng cộng trên 15 tỷ đồng cho 2 bị can trong vòng 3 tháng.

Không dừng lại ở đó, 2 đối tượng còn mở rộng thủ đoạn lừa đảo sang một phụ nữ khác bằng cách dựng lên kịch bản cho vay “đáo hạn ngân hàng” lấy lãi. Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian nửa tháng, nạn nhân đã chuyển cho vợ chồng Huy, Thúy tổng cộng gần 12 tỷ đồng.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án, đồng thời cảnh báo đến người dân về hình thức lợi dụng cho vay đáo hạn ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.