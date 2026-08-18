HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khám xét nhà nghỉ Phú Đạt, công an bắt Trần Xuân Đạt SN 2000 và 2 người

Chi Chi
|

Qua khám xét nhà nghỉ, công an phát hiện, thu giữ 60 viên ma túy tổng hợp.

Công an xã Hợp Minh (tỉnh Nghệ An) ngày 18/8 cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 8 đối tượng phạm tội liên quan đến mại dâm và ma túy.

Theo đó, 16 giờ, ngày 12/8/2026 tại Nhà nghỉ Phú Đạt (xóm Long Thành, xã Hợp Minh), Công an xã Hợp Minh đồng chủ trì với Tổ CSGT địa bàn Yên Thành ( Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) bắt quả tang Nguyễn Thị Hậu (SN: 1983, trú xóm Liên Sơn, xã Hợp Minh) - chủ nhà nghỉ Phú Đạt về hành vi "Chứa mại dâm". Kiểm tra tại phòng nghỉ số 13 và phòng nghỉ số 15 Nhà nghỉ Phú Đạt, phát hiện 02 cặp đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Khám xét nhà nghỉ Phú Đạt, công an bắt Trần Xuân Đạt SN 2000 và 2 người - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CA tỉnh Nghệ An

Mở rộng điều tra, Công an xã Hợp Minh tiến hành khám xét Nhà nghỉ phát hiện, thu giữ 60 viên ma túy tổng hợp. Qua đó, Công an bắt giữ Lê Anh Thế (SN: 1982, trú xóm Liên Sơn, xã Hợp Minh); Trần Xuân Đạt (SN: 2000, trú xóm Trung Hồng, xã Yên Thành) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và Nguyễn Hữu Cường (SN; 1996, trú xóm Chợ Vạc, xã Quang Đồng) về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện Công an xã Hợp Minh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu
Tags

mua bán dâm

tin hình sự

báo công an

Phụ nữ

Tin ngắn

Tin nóng trong ngày

báo mới

khám xét

nhà nghỉ

khám xét nhà nghi

bắt giữ

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

01:42
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại