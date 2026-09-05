Khám xét, khởi tố Nguyễn Thị Hằng SN 1994 và 4 đối tượng liên quan số tiền 300 triệu đồng

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 05 bị can.

Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 5/9/2026 cho biết, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện một số đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh. Lực lượng Công an đã tập trung xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và triệu tập các đối tượng liên quan để làm việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2025 đến tháng 8/2026, các đối tượng gồm: Châu Ngọc Võ (sinh năm 1988, trú tại xã Ea Phê); Nguyễn Tuấn Đạt (sinh năm 1972, trú tại phường Thành Nhất); Nguyễn Thị Thu Cúc (sinh năm 1968, trú tại phường Thành Nhất); Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1994, trú tại phường Ea Kao) và Nguyễn Thị Hồng Đức (sinh năm 1971, trú tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) đã cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh vay tiền với mức lãi suất cao nhất lên đến 365%/năm, thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 05 bị can nêu trên về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự, để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng hoạt động cho vay tiền chủ yếu dưới hai hình thức là “vay tiền góp” và “tiền đứng”. Để thu hút người có nhu cầu vay tiền, các đối tượng đưa ra thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh, không yêu cầu thế chấp tài sản có giá trị mà chủ yếu yêu cầu người vay cung cấp giấy tờ tùy thân để làm tin.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh khám xét nơi ở của đối tượng - Ảnh: Công an Đắk Lắk

Với hình thức này, người có nhu cầu tiền gấp có thể dễ dàng tiếp cận khoản vay nhưng phải chịu mức lãi suất rất cao. Khi không thanh toán đúng hạn, tiền lãi tiếp tục phát sinh, khiến khoản nợ ngày càng tăng, có thể vượt quá khả năng chi trả, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế và đời sống của người vay cũng như gia đình.

Hoạt động “tín dụng đen” không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình đòi nợ, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.Việc phát hiện, đấu tranh, xử lý nhóm đối tượng trên góp phần ngăn chặn hoạt động cho vay lãi nặng, phòng ngừa những hệ lụy phát sinh từ “tín dụng đen”; đồng thời thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng Cảnh sát hình sự trong đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời chào vay tiền nhanh, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp nhưng có mức lãi suất cao hoặc phương thức tính lãi không rõ ràng. Khi có nhu cầu vay vốn, người dân nên lựa chọn ngân hàng, tổ chức tín dụng và các kênh vay vốn hợp pháp; tìm hiểu kỹ mức lãi suất, phương thức tính lãi, thời hạn thanh toán và các điều khoản liên quan trước khi thực hiện giao dịch.

Khi phát hiện cá nhân, tổ chức có dấu hiệu cho vay lãi nặng hoặc có hành vi đe dọa, cưỡng ép, sử dụng các phương thức trái pháp luật để đòi nợ, người dân cần kịp thời thông báo, cung cấp thông tin cho cơ quan Công an gần nhất để xác minh, xử lý theo quy định.