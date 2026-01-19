Khám xét kho hàng, bắt giam 'ông trùm' Dương Ích Phong, tịch thu số tang vật cực kì nguy hiểm

Công an tỉnh Lạng Sơn mới đây đã phối hợp với lực lượng Hải Quan, Bộ đội biên phòng cửa khẩu Tân Thanh phát hiện tại kho hàng số 43, đường Trục Chính, thôn Khu 2, xã Hoàng Văn Thụ kiểm tra và thu giữ 319 khẩu súng được nguỵ trang dưới dạng linh kiện sản phẩm "thông tắc bồn cầu", sau khi lắp ráp hoàn chỉnh có tỉnh sát thương rất cao, các bộ phận cấu thành đều có tác dụng, hình dáng của súng quân dụng. Qua giám định toàn bộ 319 khẩu súng trên là súng quân dụng.

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Dương Ích Phong

Qua điều tra xác định, Dương Ích Phong, sinh năm 1983, quốc tịch Trung Quốc là chủ kho hàng tại số 43, đường Trục Chính, thôn Khu 2, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn và thuê người đứng tên đăng ký hộ kinh doanh, quản lý hàng hóa tại kho, số linh kiện trên được nhập từ nước ngoài vào Việt Nam dưới dạng hàng hoá là "bộ thông tác bồn cầu". Quá trình làm việc Dương Ích Phong khai nhận đã bán được khoảng 100 bộ linh kiện cho 02 trường hợp.

Căn cứ kết quả giám định và kết quả điều tra, ngày 09/1/2026, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Ích Phong về tội Tàng trữ, Mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Đối tượng Dương Ích Phong cùng tang vật thu giữ tại Cơ quan Công an

Tang vật thu giữ của đối tượng Dương Ích Phong

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh mở rộng, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.