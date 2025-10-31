HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự tài xế Phan Duy Tân

Duy Anh |

Ngày 30/10, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nam thanh niên đi xe bán tải có hành vi côn đồ và cố tình đâm xe vào phương tiện taxi.

Trước đó, vào tối ngày 28/10, anh N.V.T. (SN 1980, trú tại xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe taxi lưu thông trên đường Nguyễn Thị Định khi đến khu vực TDP Trung Bính, phường Đồng Hới thì bị một xe bán tải Ford Ranger đi ngược chiều, lấn làn đâm và gây tai nạn.

Sau va chạm, nam thanh niên điều khiển xe bán tải xuống xe, tát vào mặt tài xế N.V.T., đồng thời bóp cổ một hành khách và xô đẩy những người dân có mặt tại hiện trường. 

Nguy hiểm hơn, nam thanh niên này lên xe và điều khiển xe đâm liên tiếp vào taxi nhiều lần rồi bỏ chạy, gây bức xúc cho người dân xung quanh và lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự tài xế Phan Duy Tân- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phan Duy Tân (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Đồng Hới triển khai ngay lực lượng, bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ và truy xét đối tượng.

 Đến sáng 29/10, Công an phường Đồng Hới đã triệu tập Phan Duy Tân (SN 1983, trú phường Đồng Thuận) là người điều khiển phương tiện xe bán tải gây ra vụ việc.

Quá trình làm việc, Phan Duy Tân đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Qua kiểm tra, làm rõ đã xác định Phan Duy Tân có nồng độ cồn trong máu, vi phạm quy định khi điều khiển phương tiện.

Từ những chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra lệnh khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Phan Duy Tân để điều tra, làm rõ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và xử lý các hành vi vi phạm khác.

