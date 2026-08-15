Khám xét khẩn cấp spa, bắt chủ đầu tư Vi Văn Đông, cán bộ tuyển dụng Vũ Thị Hà

Tiến hành khám xét khẩn cấp cơ sở “Phúc Tâm 8”, lực lượng chức năng thu giữ 02 phi thuyền tắm trắng, 10 máy xung điện, 7 máy đầm G5...

Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá đường đây lừa đảo gần 300 người, chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng núp bóng dưới hình thức cơ sở chăm sóc sắc đẹp, spa và xông hơi.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vi Văn Đông (SN 2000, trú tại xã Tiên Đồng, tỉnh Nghệ An), Vũ Thị Hà (SN 1986, trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) và Phạm Bá Tài (SN 1991 – từng làm nhân viên bảo vệ tại cơ sở điều trị xương khớp mà Đông làm việc), trú tại tỉnh Lào Cai về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tiến hành khám xét khẩn cấp cơ sở “Phúc Tâm 8”, lực lượng chức năng thu giữ 02 phi thuyền tắm trắng, 10 máy xung điện, 7 máy đầm G5, 3 máy Bio-photon FS-20'9, 2 máy chiếu hồng ngoại, 3 máy Meiboyi cùng nhiều sản phẩm khác không rõ nguồn gốc, xuất xứ và một số tang vật liên quan khác; đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan.

Lực lượng chức năng khám xét cơ sở “Phúc Tâm 8” - Ảnh: Công an Nghệ An

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Vi Văn Đông, từng làm kỹ thuật viên xoa bóp tại một cơ sở điều trị xương khớp, nhận thấy lợi nhuận lớn từ hoạt động khám, chữa bệnh nên cấu kết với Vũ Thị Hà để tổ chức hoạt động điều trị xương khớp trái phép. Do không đủ điều kiện hành nghề trong lĩnh vực y, dược, Đông và Hà thống nhất mở cơ sở dưới hình thức dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, spa và xông hơi, sau đó “trá hình” hoạt động tư vấn, khám, chữa bệnh xương khớp.

Các đối tượng cầm đầu thuê Phạm Bá Tài đứng tên chủ hộ kinh doanh nhằm che giấu vai trò. Đồng thời, các đối tượng tuyển dụng 02 lễ tân, 03 nhân viên tư vấn và 09 kỹ thuật viên, chủ yếu là những người từng làm việc cùng Đông và Hà. Trong đường dây này, Vi Văn Đông trực tiếp đầu tư cơ sở vật chất, quản lý nguồn tài chính, chỉ đạo hoạt động chuyên môn và tổ chức quảng cáo trên không gian mạng. Vũ Thị Hà phụ trách tuyển dụng, đào tạo nhân viên, xây dựng kịch bản tư vấn và điều hành hoạt động hằng ngày của cơ sở.

Toàn bộ hoạt động được tổ chức theo quy trình khép kín với 04 bộ phận gồm quảng cáo, lễ tân, tư vấn và kỹ thuật viên. Các nhân viên sử dụng tên giả, giao tiếp nội bộ thông qua các nhóm Telegram, không biết danh tính thật của nhau và không biết người thực sự điều hành cơ sở là Vi Văn Đông.

Các thiết bị được sử dụng tại cơ sở chủ yếu là máy spa cũ, máy massage, máy xung điện, lồng hồng ngoại... do Đông mua trên sàn thương mại điện tử, không có chức năng khám, chữa bệnh, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nhưng được các đối tượng quảng cáo là thiết bị điều trị công nghệ cao. Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng còn đặt mua 10 giấy chứng nhận đào tạo cho nhân viên.

Công an đọc Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Đông, Vũ Thị Hà và Phạm Bá Tài về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” - Ảnh: Công an Nghệ An

Về cơ chế phân chia lợi nhuận, sau khi trừ các khoản chi phí, Vi Văn Đông được hưởng 70%, Vũ Thị Hà hưởng 30%. Tỷ lệ này được áp dụng cho đến khi Đông thu hồi đủ số tiền vốn đã bỏ ra để đầu tư cơ sở. Sau đó, lợi nhuận được chia đều, Vi Văn Đông hưởng 50% và Vũ Thị Hà hưởng 50%. Đối với Phạm Bá Tài, được trả tiền công từ 8 đến 10 triệu đồng/tháng.

Từ tháng 3/2026 đến nay, đường dây này đã lừa đảo gần 300 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, chủ yếu là người cao tuổi; trong đó có nhiều trường hợp hoàn cảnh khó khăn. Số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng. Qua sao kê tài khoản nhận tiền của Vi Văn Đông, cơ quan Công an xác định tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 09 tỷ đồng.

Không chỉ dừng lại tại Nghệ An, các đối tượng còn khảo sát, thuê địa điểm để mở rộng hoạt động sang tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, sau khi bị Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, Vi Văn Đông và Vũ Thị Hà đã dừng hoạt động.