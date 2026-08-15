Công an thông tin chính thức vụ nam giáo viên thể dục sát hại, phi tang thi thể nữ đồng nghiệp

Được biết, đối tượng L. đã có vợ và 2 con còn chị D. đã ly hôn từ tháng 3/2026 và hiện đang nuôi 2 con gái.

Công an tỉnh Đắk Lắk tối 14/8/2026 đã thông tin chính thức về vụ án mâu thuẫn tình cảm xảy ra tại xã Ea Wy, tỉnh Đắk Lắk.Theo đó, ngày 12/8/2026, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo về việc chị L.T.M.D, sinh năm 1987, trú tại thôn Phúc Sen, xã Ea Wy, mất tích. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Ea Wy khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, tìm kiếm và làm rõ các thông tin liên quan.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định N.H.L, sinh năm 1988, trú tại thôn 13, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk, giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, có liên quan trực tiếp đến vụ việc. Qua xác minh, N.H.L và chị L.T.M.D, nhân viên thư viện cùng trường, có quan hệ tình cảm từ khoảng đầu năm 2025.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 10/8/2026, sau khi tham dự buổi liên hoan tại trường, N.H.L đến phòng ở của chị D. tại khu tập thể để nói chuyện. Trong quá trình trao đổi, hai người xảy ra mâu thuẫn, tranh luận. Theo kết quả điều tra ban đầu, N.H.L đã dùng vũ lực đối với chị D., khiến chị D. tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, N.H.L tìm cách che giấu hành vi bằng cách đốt quần áo, chăn, gối tại phòng ở nhằm xóa dấu vết; sau đó đưa thi thể chị D. đến rẫy của mình tại thôn 13, xã Ea Drăng và chôn tại đây. Theo lời khai ban đầu của N.H.L, nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn, ghen tuông trong quan hệ tình cảm.

Hiện trường khu vực tìm thấy thi thể nạn nhân - Ảnh: Công an Đắk Lắk

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thông tin trên báo Tiền Phong cho hay, tối 10/8, Trường Tiểu học Lê Đình Chinh tổ chức liên hoan gặp mặt viên chức, người lao động. Sau buổi liên hoan, chị D. cùng một số giáo viên dọn dẹp rồi về phòng nghỉ.

Khoảng 21h cùng ngày, một giáo viên ở phòng bên cạnh nghe tiếng kêu “á” phát ra từ phòng chị D. Tuy nhiên, thời điểm này trời mưa rất lớn nên người này không sang kiểm tra.

Chị L.T.M.D., trước khi bị sát hại - Ảnh: Tiền Phong

Đến khoảng 9h ngày 11/8, mọi người phát hiện khói bốc ra từ phòng chị D. nên vào kiểm tra. Bên trong, một góc nệm trên giường và một phần tủ quần áo bị cháy. Tuy nhiên, chị D. không có mặt tại phòng. Xe máy, tiền bạc và một số tài sản của chị D. vẫn còn tại trường.

Được biết, đối tượng L. đã có vợ và 2 con còn chị D. đã ly hôn từ tháng 3/2026 và hiện đang nuôi 2 con gái.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo mỗi người cần chủ động kiểm soát cảm xúc, bình tĩnh giải quyết những bất đồng trong quan hệ tình cảm, không để mâu thuẫn kéo dài hoặc phát triển thành hành vi đe dọa, bạo lực. Khi xảy ra tranh chấp, xung đột và nhận thấy có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, cần chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, chính quyền địa phương hoặc cơ quan Công an.

Đồng thời, người thân và những người xung quanh cần quan tâm, kịp thời nhận diện các dấu hiệu bất thường trong những mối quan hệ có biểu hiện mâu thuẫn, ghen tuông, đe dọa hoặc bạo lực để có biện pháp hỗ trợ, can thiệp phù hợp, góp phần phòng ngừa từ sớm, không để những mâu thuẫn trong đời sống tình cảm dẫn đến hậu quả đáng tiếc.