HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khám xét khẩn cấp nơi ở thu 6 đơn hàng, bắt Nguyễn Tiến Thành và bạn gái

Trang Anh |

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành, cơ quan Công an thu giữ thêm 06 đơn hàng đang chờ giao và 05 túi thảo mộc khô.

Công an TP.Hà Nội ngày 5/1/2026 cho biết, Công an phường Nghĩa Đô vừa bắt giữ Nguyễn Tiến Thành (SN 1993; trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội) và bạn gái cùng tang vật là hơn 1 kg cần sa được giao qua dịch vụ xe ôm.

Trước đó vào lúc 14h00 ngày 29/12/2025, khi một tài xế xe ôm công nghệ đến trụ sở Công an phường Nghĩa Đô trình báo về một đơn hàng có dấu hiệu khả nghi. Tiến hành kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện bên trong gói hàng chứa nhiều túi thảo mộc khô, nghi là cần sa.

Ngay lập tức, Công an phường đã triển khai các biện pháp xác minh và làm rõ chủ nhân của số hàng trên là Nguyễn Tiến Thành.

Đối tượng Nguyễn Tiến Thành và Phạm Thu Minh - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành, cơ quan Công an thu giữ thêm 06 đơn hàng đang chờ giao và 05 túi thảo mộc khô. Tổng số tang vật bị tịch thu là hơn 01 kg cần sa cùng một chiếc cân điện tử vẫn còn dính chất ma túy.

Qua đấu tranh khai thác, Thành thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận đồng phạm giúp sức chính là bạn gái mình, Phạm Thu Minh (SN 1991; trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Hiện Công an phường Nghĩa Đô đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bắt 2 ông trùm Ngô Sĩ Hùng và Nguyễn Văn Hiếu
Khám xét khẩn cấp nơi ở thu 6 đơn hàng, bắt Nguyễn Tiến Thành và bạn gái - Ảnh 2.Đường dây đa cấp tiền tỷ với gần 2.000 tài khoản đã hoạt động từ bao giờ?

Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện ổ nhóm đối tượng có dấu hiệu vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp thông qua dự án Meta Whale.

Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

công an hà nội

Tin ngắn

báo mới

Nguyễn Tiến Thành

Phụ nữ

Công an phường Nghĩa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại