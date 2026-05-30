Khám xét khẩn cấp nơi ở, khởi tố Lê Đức Thịnh SN 1974

Chi Chi
|

Lê Đức Thịnh bị khởi tố về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 28/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đức Thịnh, sinh năm 1974, trú tại tổ dân phố Sa Pả 1, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, hồi 15 giờ 00 phút ngày 21/5/2026, Công an phường Sa Pa phối hợp với Tổ công tác 373 Công an tỉnh Lào Cai phát hiện đối tượng Lê Minh Nghĩa, sinh năm 1972, trú tại phường Sa Pa có biểu hiện liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra nhanh, đối tượng dương tính với chất ma túy nhóm Morphine. Từ lời khai của đối tượng này, lực lượng chức năng đã nhanh chóng mở rộng điều tra, xác định nguồn ma túy liên quan đến Lê Đức Thịnh.

Đối tượng Lê Minh Nghĩa

Ngay trong chiều cùng ngày, lực lượng phối hợp đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khống chế và đưa Lê Đức Thịnh về trụ sở Công an phường Sa Pa để làm việc. Ban đầu, đối tượng quanh co, không hợp tác, không chấp hành kiểm tra, xét nghiệm ma túy. Sau quá trình đấu tranh, Thịnh mới thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lê Đức Thịnh và vật chứng liên quan

Thu giữ súng và nhiều vũ khí nguy hiểm cùng các tài liệu, vật chứng liên quan tại nhà của Lê Đức Thịnh

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại số nhà 18, ngõ 347 và số nhà 275, đường Điện Biên Phủ, phường Sa Pa lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tổng cộng 65,03 gam heroin cùng nhiều vật chứng liên quan.

Đáng chú ý, cơ quan Công an còn thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 1 khẩu súng hơi bắn đạn bi đã nạp sẵn 3 viên đạn bi sắt hình tròn, 1 đoản đao và một số hung khí nguy hiểm khác. Trong quá trình làm việc, Lê Đức Thịnh còn có biểu hiện chống đối như cố tình nôn mửa, giả vờ bất tỉnh nhằm kéo dài thời gian, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác đã kịp thời phối hợp cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe, đảm bảo an toàn cho đối tượng, đồng thời tiếp tục thực hiện các hoạt động tố tụng theo đúng quy định.

Theo hồ sơ của Cơ quan Công an, Lê Đức Thịnh là đối tượng 3 tiền án, tiền sự liên quan đến tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

