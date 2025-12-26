HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khám xét khẩn cấp nơi ở, khởi tố Đỗ Thị Thu Hường sinh năm 1993 trong chuyên án liên tỉnh lớn

Chi Chi |

Tổng cộng đã có 9 đối tượng bị khởi tố liên quan đến đường dây này.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố, ngày 18/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố thêm 5 bị can gồm: 

Đỗ Thị Thu Hường, SN 1993, HKTT: xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên; 

Âu Xuân Thành, SN 1981, HKTT: phường Việt Hưng, TP Hà Nội; 

Cao Đức Quyết, SN 1997, HKTT: xã Kiến Hưng, TP Hải Phòng; 

Phạm Hữu Công, SN 1998, HKTT: xã Tượng Lĩnh, tỉnh Thanh Hoá; 

Nguyễn Văn Thuần, SN 1986, HKTT: phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự. Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra tiến hành khám xét chỗ ở của các bị can, thu, giữ một số tài liệu, đồ vật có liên quan.

Ảnh: CA tỉnh Hưng Yên

Cơ quan Công an tiến hành khám xét, thu giữ vật chứng. Ảnh: CA tỉnh Hưng Yên

Trước đó, ngày 31/10/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức  gồm: 

Vũ Đức Hinh, SN 1984, HKTT: xã Gia Lâm, TP. Hà Nội; 

Hoàng Văn Đô, SN 1983, HKTT: phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh; 

Lý Văn Tình, SN 1993, HKTT: xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh 

Lê Công Thoại, SN 1996, HKTT: xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Bị can Vũ Đức Hinh tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CA tỉnh Hưng Yên

Vật chứng thu giữ. Ảnh: CA tỉnh Hưng Yên

Thủ đoạn chung của các đối tượng là sử dụng tài khoản Facebook, Zalo cá nhân để đăng bán chứng chỉ nghề qua mạng với chi phí từ 1.000.000đ đến 1.500.000đ/chứng chỉ, mỗi chứng chỉ thu lợi từ 200.000đ đến 500.000đ.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Bắt giữ Võ Thị Thu Phương 29 tuổi
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Phụ nữ

Hưng Yên

làm giả giấy tờ

khám xét

làm giả con dấu

khám xét nơi ở

Khám xét khẩn cấp nơi ở

Hay độc lạ

chuyên án liên tỉnh lớn

chuyên án liên tỉnh

công an tỉnh hưng tên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại