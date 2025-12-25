HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt giữ Võ Thị Thu Phương 29 tuổi

Chi Chi |

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Võ Thị Thu Phương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Lúc 16 giờ ngày 24/12, Công an xã Chiên Đàn (TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo từ người dân về việc bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm hơn 13 triệu đồng tại thôn Khánh Thịnh, xã Chiên Đàn, TP. Đà Nẵng. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an xã đã cử tổ công tác xuống hiện trường, tiến hành khám nghiệm và rà soát các đối tượng nghi vấn.

Bắt giữ Võ Thị Thu Phương 29 tuổi - Ảnh 1.

Võ Thị Thu Phương khi bị bắt. Ảnh: CA Đà Nẵng

Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 18 giờ cùng ngày – tức chỉ 2 giờ sau khi nhận tin báo – tổ công tác Công an xã đã phát hiện và bắt giữ đối tượng nghi vấn Võ Thị Thu Phương (29 tuổi, trú thôn Khánh Thịnh, xã Chiên Đàn, TP. Đà Nẵng). Trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an xã đã thu hồi toàn bộ tài sản bị trộm cắp.

Hiện Công an xã Chiên Đàn đã tiến hành bàn giao vụ việc, đối tượng Thu Phương đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thụ lý, điều tra xử lý theo quy định.

