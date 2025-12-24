Bắt tạm giam Đoàn Thị Thanh sinh năm 1980

Lúc 11 giờ ngày 22/12, Công an phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng tiếp nhận trình báo của bà Đ.T.M trú tại Tổ dân phố Phước Tân, phường Hội An Đông về việc bị mất trộm tài sản gồm dây chuyền, nhẫn vàng (với tổng trọng lượng 19 chỉ vàng 97), trị giá ước tính khoảng 249 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hội An Đông đã khẩn trương triển khai lực lượng tiến hành các biện pháp điều tra, truy xét. Đến 15 giờ cùng ngày, Công an phường đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Đoàn Thị Thanh (sinh năm 1980), trú phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng.

Đoàn Thị Thanh cho lời khai tại cơ quan công an

ua đấu tranh, Đoàn Thị Thanh khai nhận: vào khoảng 08 giờ ngày 22/12, Thanh đi xe đến nhà bà M để chở bà M đến nhà ba ruột Thanh ăn sáng. Lợi dụng lúc bà M ăn sáng, Thanh quay về nhà bà M, đi thẳng đến phòng ngủ và mở hộc gỗ trên đầu giường ngủ của bà M và lục tìm tài sản trộm cắp.

au khi thực hiện xong hành vi, Thanh quay lại chở bà M về nhà và xem như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó Thanh mang số vàng trên đi bán lấy 249,5 triệu đồng.

Công an phường Hội An Đông đã thu hồi toàn bộ tài sản trên. Công an phường Hội An Đông phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng củng cố hồ sơ, ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đoàn Thị Thanh để xử lý theo quy định của pháp luật.