Thi hành lệnh bắt tạm giam 'nữ quái' Nguyễn Tường Thi

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tường Thi (SN 1985, trú xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Thực hiện mệnh lệnh của đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, với quyết tâm cao nhất, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Tường Thi khi đang lẩn trốn tại địa bàn Quảng Ngãi.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Tường Thi là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại khu vực Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (cũ), đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án hình sự theo Quyết định số 38/QĐ-CSKT ngày 06/3/2025.

Quá trình xác minh lĩnh vực khoáng sản cho thấy, thông qua Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàng Huy Thịnh, đối tượng đã xuất khống hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng, với số tiền trước thuế hơn 80 tỷ đồng, phục vụ hoạt động hợp thức hóa khoáng sản, vật liệu xây dựng.

Chân dung Nguyễn Tường Thi. Ảnh: CA Đà Nẵng

Trong quá trình đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, khởi tố bị can đối với Võ Thị Ngọc Lan (SN 1987, trú xã Núi Thành). Riêng Nguyễn Tường Thi nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành Quyết định truy tìm trên toàn quốc.

Ngày 19/12/2025, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CATP xác định đối tượng di chuyển, liên tục thay đổi nơi lẩn trốn; tổ công tác đã kiên trì bám sát, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Công an địa phương, giữ người trong trường hợp khẩn cấp, áp giải đối tượng về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng.

Kết quả điều tra mở rộng xác định: Nguyễn Tường Thi đã thành lập doanh nghiệp “bình phong”, tổ chức xuất bán trái phép hơn 400 hóa đơn giá trị gia tăng, tổng trị giá khoảng 90 tỷ đồng cho hàng trăm cá nhân, tổ chức trên phạm vi cả nước, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.