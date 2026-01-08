Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Tuấn Kiệt và nhiều người khác, tạm giữ số tiền đặc biệt lớn

Chiều 8/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết đã đấu tranh, triệt phá đường dây buôn bán hàng cấm là khí N₂O (khí cười) với quy mô lớn, do Trần Tuấn Kiệt (SN 1995, hiện ngụ tại thôn Việt Cường, huyện Châu Đức, TP HCM) cầm đầu.

Ngoài Trần Tuấn Kiệt, cơ quan công an còn khởi tố 60 người khác về tội "Buôn bán hàng cấm", thông tin này được đăng tải trên tờ Người lao động.

Các đối tượng giữ vai trò chủ chốt trong đường dây buôn bán khí cười (Ảnh: Vietnamnet).

Trước đó, theo thuật lại trên báo Công an nhân dân, vào tháng 7/2025, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện 2 đối tượng đang thực hiện hành vi giao nhận các bình khí nén tại khu vực hầm để xe của một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Phú Thuận.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang hành vi vận chuyển 20 bình khí nén chứa khí cười, đang chuẩn bị giao cho khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra nhanh chóng mở rộng điều tra, xác định Trần Tuấn Kiệt là đối tượng chủ mưu, trực tiếp tổ chức mua bán, phân phối khí cười cho nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí. Kiệt thiết lập hệ thống kho chứa khí cười tại nhiều địa điểm, trong đó có kho lớn tại phường Phú Thuận làm nơi tập kết, sang chiết và phân phối.

Khí cười được Kiệt thu mua từ nhiều nguồn khác nhau, vận chuyển từ các tỉnh về TPHCM bằng xe tải, xe khách tuyến Bắc - Nam. Sau đó, số khí này được sang chiết từ bình lớn sang bình nhỏ, thuận tiện cho việc giao hàng và tiêu thụ, nhằm thu lợi bất chính.

Tang vật thu giữ (Ảnh: Công an TP HCM).

Tiến hành khám xét khẩn cấp các kho chứa khí, nơi ở và địa điểm liên quan đến đường dây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã thu giữ hàng trăm bình khí N₂O các loại, hàng chục bao bóng cao su, nhiều thiết bị sang chiết, nén khí cùng phương tiện vận chuyển phục vụ hoạt động phạm tội.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn tạm giữ số tiền đặc biệt lớn, lên đến hàng chục tỷ đồng, nhiều điện thoại di động, máy tính, sổ sách, chứng từ, dữ liệu điện tử thể hiện quá trình mua bán, giao dịch khí cười trong thời gian dài, với tần suất và doanh thu rất lớn.

Bước đầu xác định, chỉ tính từ ngày 1/1/2025 đến ngày 7/7/2025, số tiền Trần Tuấn Kiệt hưởng lợi bất chính từ việc buôn bán khí cười là gần 106 tỷ đồng. Đồng thời thu giữ 1563 bình kim loại dùng để chứa khí N₂O các loại; 03 kho bồn lớn có dung tích khoảng 30 tấn; 12 xe ô tô, 05 xe máy các loại, thông tin này được đăng tải trên báo Công an TPHCM.

Có nhiều đối tượng nữ tham gia vào đường dây với nhiều vai trò khác nhau (Ảnh: Công an nhân dân).

Liên quan đến chuyên án, tờ Vietnamnet dẫn thông tin từ Ban chuyên án cho biết, đường dây này hoạt động với phương thức hoạt động cực kỳ tinh vi. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin mã hóa, đặt tên nhóm chat bằng ký hiệu riêng để trao đổi, thống nhất giá cả.

Việc thanh toán được các đối tượng thực hiện qua hàng loạt tài khoản ngân hàng đứng tên người thân, nhân viên hoặc cộng tác viên. Tiền sau khi chuyển khoản sẽ được rút ra hoặc luân chuyển qua nhiều tầng trung gian nhằm xóa dấu vết bất hợp pháp.

Cơ quan CSĐT cũng đang làm rõ hành vi của các chủ quán bar, nhà hàng đã mua khí cười của đường dây này để bán lại cho khách sử dụng nhằm thu lợi bất chính.