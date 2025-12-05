HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Thiện Phúc và Nguyễn Thị Hằng

Chi Chi (Tổng hợp) |

Nguyễn Thị Hằng khai nhận biết việc Trần Thiện Phúc cất giấu hàng cấm tại phòng trọ của Hằng.

Ngày 4-12, Đồn Biên phòng Hải Vân (Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) xác nhận với báo Quân đội nhân dân rằng đơn vị đã khởi tố vụ án liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời chuyển giao hai đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, trong quá trình triển khai kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 25-11-2025, tại khu vực trước nhà số 98 đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh), lực lượng Đồn Biên phòng Phú Lộc chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Hải Vân bắt quả tang Trần Thiện Phúc (SN 1992, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đang tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói ma túy đá khoảng 4 gam, một điện thoại di động, xe máy và 3,2 triệu đồng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phúc tại phòng số 4 khu trọ K108/08 Mẹ Suốt. 

Đối tượng Trần Thiện Phúc và Nguyễn Thị Hằng. Ảnh: Báo Biên phòng

Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ thêm 13 viên nén màu hồng, 8 gói tinh thể rắn màu trắng, một cân tiểu ly điện tử, nhiều túi nilon có khóa zip và dụng cụ sử dụng ma túy. Thời điểm khám xét, trong phòng có Nguyễn Thị Hằng (SN 1996, trú phường Hải Vân). Hằng khai nhận biết việc Phúc giấu ma túy tại phòng trọ của mình.

Báo Biên Phòng trích dẫn kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP Đà Nẵng ngày 2-12 xác định toàn bộ tang vật thu giữ là các loại ma túy gồm methamphetamine, MDMD và ketamine. 

Đến ngày 3-12, Đồn Biên phòng Hải Vân đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, xác định Phúc có hành vi mua bán ma túy và Hằng liên quan đến tàng trữ trái phép chất ma túy; hồ sơ cùng đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ theo quy định pháp luật.

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Nguyễn Phúc Bình, thu 33 con dấu
Tags

báo công an

ma túy

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Phụ nữ

công an

khám xét

tàng trữ ma túy

khám xét nơi ở

khám xét khẩn cấp

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại