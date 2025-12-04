Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Nguyễn Phúc Bình, thu 33 con dấu

Ngày 4/12, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Công an xã Vĩnh Bình đã nhanh chóng điều tra, làm rõ đơn trình báo “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” của công dân trên địa bàn.

Cụ thể, vào ngày 27/11/2025, Công an xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận đơn trình báo của ông Bùi Phú Mỹ; CCCD số: 080075000352, ĐKHKTT: Ấp 44, xã Tân Nhựt, Thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú: số 139 đường Nguyễn Trọng Dân, Khu phố Hưng Hòa, Phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp: Là người đại diện hợp pháp của Văn phòng công chứng Phú Mỹ trình báo vụ việc như sau:

Ngày 26/11/2025, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp có liên hệ xác minh hợp đồng Ủy quyền số 13211 do công chứng viên Trương Văn Can của Văn phòng công chứng Phú Mỹ chứng nhận ngày 25/11/2025 giữa bà Nguyễn Thị Phủ, sinh ngày 20/5/1955, ngụ Ấp 1, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp và ông Nguyễn Công Tài, sinh ngày 23/4/2000, ngụ ấp Thạnh Hiệp, xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp.

Qua kiểm tra, xem xét hồ sơ lưu trữ và thông tin trên hệ thống công chứng, Văn phòng công chứng xác định đây là hợp đồng giả (sai về mặt nội dung, hình thức văn bản, con dấu, sai tên, chữ ký của công chứng viên, số công chứng của Hợp đồng).

Công an khám xét nơi làm việc của Nguyễn Phúc Bình tại ấp 3, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: CA Đồng Tháp

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của ông Bùi Phú Mỹ, Công an xã Vĩnh Bình đã phân công lực lượng nhanh chống tiến hành xác minh, thu thập hồ sơ, tài liệu và mời làm việc các đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Công Tài, sinh ngày 23/4/2000, ngụ ấp Thạnh Hiệp, xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp; Nguyễn Phúc Bình, sinh ngày 09/7/1984, ngụ ấp Lợi An, xã Đồng Sơn, tỉnh Đồng Tháp.

Với tài liệu, hồ sơ chứng cứ thu thập được, qua làm việc, đối tượng Nguyễn Phúc Bình, sinh ngày 09/7/1984, ngụ ấp Lợi An, xã Đồng Sơn, tỉnh Đồng Tháp thừa nhận hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Riêng Nguyễn Công Tài xác định chỉ là người mang hồ sơ đi nộp và hưởng tiền công từ Bình.

Công an xã Vĩnh Bình đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 2-tỉnh Đồng Tháp; Tổ công tác số 2 Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Nguyễn Phúc Bình tại ấp 3, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp và nơi ở tại ấp Lợi An, xã Đồng Sơn, tỉnh Đồng Tháp.

Qua khám xét, đã lập biên bản thu giữ 106 bộ hồ sơ liên quan Hợp đồng ủy quyền; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; phân chia di sản; kết hôn; khai sinh; khai tử; thừa kế…01 máy Laptop; 01 máy in; 01 máy hủy tài liệu và 33 con dấu các loại (trong đó có 03 con dấu của Văn phòng công chứng; 08 con dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn; 03 con dấu của Công an xã và 19 dấu tên các chức danh có liên quan).

Công an xã Vĩnh Bình ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phúc Bình, sinh ngày 09/7/1984, ngụ ấp Lợi An, xã Đồng Sơn, tỉnh Đồng Tháp để phục vụ công tác điều tra.