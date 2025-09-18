Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Thị Mai

Mới đây, Công an phường Chũ (tỉnh Bắc Ninh) đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 thực thi Lệnh khám xét của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đối với chỗ ở của Phạm Thị Mai, sinh năm 1976, trú tại TDP Lê Duẩn, phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh.

Tại đây, công an thu giữ 7 gói giấy bạc; 16 túi nilon, 22 đoạn ống nhựa có chứa chất ma tuý, 61 viên nén ma tuý tổng hợp và 1 cân tiểu ly màu đỏ.

Công an phường Chũ đã lập biên bản, niêm phong toàn bộ số tang vật và bàn giao vụ việc, đối tượng, tang vật cho Phòng PC04 Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Công an phường Chũ cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma tuý – nguồn của các loại tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.

Một số hình ảnh từ buổi khám xét do Công an phường Chũ cung cấp: