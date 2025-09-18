HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Thị Mai

Chi Chi |

Công an đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Phạm Thị Mai (sinh năm 1976), trú tại TDP Lê Duẩn, phường Chũ, Bắc Ninh.

Mới đây, Công an phường Chũ (tỉnh Bắc Ninh) đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 thực thi Lệnh khám xét của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đối với chỗ ở của Phạm Thị Mai, sinh năm 1976, trú tại TDP Lê Duẩn, phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh.

Tại đây, công an thu giữ 7 gói giấy bạc; 16 túi nilon, 22 đoạn ống nhựa có chứa chất ma tuý, 61 viên nén ma tuý tổng hợp và 1 cân tiểu ly màu đỏ.

Công an phường Chũ đã lập biên bản, niêm phong toàn bộ số tang vật và bàn giao vụ việc, đối tượng, tang vật cho Phòng PC04 Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Công an phường Chũ cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma tuý – nguồn của các loại tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.

Một số hình ảnh từ buổi khám xét do Công an phường Chũ cung cấp:

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Thị Mai - Ảnh 1.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Thị Mai - Ảnh 2.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Thị Mai - Ảnh 3.

Tạm giữ hình sự Hoàng Văn Quân sinh năm 2001 và đồng bọn
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Phụ nữ

gây rối trật tự công cộng

công an

bắt khẩn cấp

tạm giữ hình sự

Khám xét khẩn cấp nơi ở

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại