Khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 người đàn ông ngay trong đêm

Ngày 28/8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công an xã Bờ Y đã phát hiện và xử lý một nhóm đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Qua khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn ma túy đá, dụng cụ sử dụng và các vật chứng liên quan. Các đối tượng đều dương tính với chất ma túy và đang bị điều tra theo quy định pháp luật.

Cách đây 4 ngày, Công an xã Bờ Y phát hiện đối tượng N.M.H. (17 tuổi, trú tại thôn Chiên Chiết, xã Bờ Y) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy để sử dụng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói (tép) nghi là ma túy đá trên người đối tượng.

Khám xét khẩn cấp nhà ở của H.M.N. (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an xã Bờ Y đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của H.M.N. (23 tuổi, trú tại thôn 5, xã Bờ Y). Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 2 ống nhựa chứa ma túy đá và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Ngay trong đêm 25 và rạng sáng ngày 26/8, Công an xã Bờ Y tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của P.N.S. (31 tuổi, trú tại thôn 5, xã Bờ Y). Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 3 ống nhựa chứa ma túy đá, 1 cân tiểu ly và 31 túi ni lông loại có mép vuốt - nghi dùng để chia nhỏ ma túy.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của P.N.S. (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Kết quả test nhanh cho thấy cả 3 đối tượng đều dương tính với chất ma túy, loại methamphetamine. Bước đầu, S. khai nhận đã bán ma túy cho N. để sử dụng và phân phối lại cho các con nghiện trên địa bàn.

Hiện, Công an xã Bờ Y đang tiếp tục điều tra, truy xét nguồn gốc ma túy, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.