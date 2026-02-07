Khám xét khẩn cấp một doanh nghiệp và một hộ kinh doanh do 2 vợ chồng làm chủ

Cảnh sát tung lực lượng kiểm tra chiếc xe bán tải có dấu hiệu nghi vấn

Ngày 7/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ cho biết vừa triệt phá một nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán phân bón giả, với quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp.

Từ công tác nắm tình hình địa bàn và nhiều ngày trinh sát, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, ngày 2/2, Phòng Cảnh sát kinh tế đã quyết định tung lực lượng kiểm tra theo thủ tục hành chính đối với một xe bán tải có dấu hiệu nghi vấn.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình (thứ 3 từ trái sang), Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ trực tiếp chỉ đạo vụ án (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Chiếc xe mang BKS 63C-160.56, do Trần Phương Vũ (SN 1995, ngụ phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, đang di chuyển đến xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ thì bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Tại đây, nhiều loại phân bón mang nhãn mác các doanh nghiệp có uy tín trên thị trường đã được phát hiện.

Lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ 240 kg phân bón hỗn hợp PK 40-25, nhãn hiệu siêu tạo mầm hoa P.K 60-60, đăng ký Công ty TNHH công nghệ Đông Tây; 400 kg phân bón hữu cơ ORGACA CRF1, hiệu siêu đạm cá hồi Hàn Quốc, đăng ký sản xuất là Công ty CP phân bón vật tư Carton; 20 lít phân bón lá trung vi lượng DOTA KALI40, hiệu Kali hữu cơ, đăng ký Công ty TNHH công nghệ Đông Tây.

Phân bón giả cơ quan chức năng thu giữ được (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Làm việc với cơ quan Công an, ông Vũ không cung cấp được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc và khai nhận toàn bộ số lượng phân bón này là do Công ty TNHH nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử sản xuất, được vận chuyển giao cho cửa hàng vật tư nông nghiệp Việt Đoàn (xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ), với trị giá hàng hóa 40 triệu đồng.

Thành lập 4 công ty để sản xuất phân bón giả

Làm việc với cơ quan Công an, Trần Phương Vũ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên và khai nhận toàn bộ số phân bón này do Công ty TNHH nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử sản xuất, được vận chuyển giao cho cửa hàng vật tư nông nghiệp Việt Đoàn (xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ), với trị giá 40 triệu đồng.

Từ những dấu hiệu ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, không chỉ dừng lại ở một lô hàng vi phạm đơn lẻ. Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng đã tiến hành xét khẩn cấp 2 địa điểm liên quan tại tỉnh Vĩnh Long, gồm: Hộ kinh doanh Trần Thị Triệu (tại phường Đông Thành) và Công ty TNHH nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử (phường Đông Thành). Doanh nghiệp này do Nguyễn Văn Thiệt, chồng của Trần Thị Triệu, là chủ sở hữu; Trần Thị Triệu đứng tên Giám đốc.

Song song với đó, cơ quan Công an tiếp tục mở rộng kiểm tra, thu hồi tang vật tại cửa hàng vật tư nông nghiệp Toàn Tuyền (ấp Sơn Phú 2A, xã Đại Thành, TP Cần Thơ) và Công ty TNHH Ngọc Linh TR (ấp Mỹ Xuân, xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp).

Các thiết bị, máy móc, nhà xưởng các đối tượng sử dụng để sản xuất phân bón giả

Qua thống kê, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 4.598 kg phân bón; 1.335 lít phân bón các loại. Số phân bón này được các đối tượng sản xuất trong 4 ngày, với tổng cộng 4.113 đơn vị sản phẩm. Ngoài ra, cơ quan Công an còn thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu, dữ liệu điện tử, bao bì, nguyên liệu, máy móc, thiết bị và phương tiện phục vụ cho việc sản xuất, buôn bán hàng giả. Tổng giá trị tang vật ước tính trên 1,8 tỷ đồng.

Để làm rõ nguồn gốc các nhãn hiệu bị làm giả, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ đã làm việc với Công ty TNHH công nghệ Đông Tây (phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh) và Công ty CP phân bón vật tư Carton (phường An Bình, TP Cần Thơ).

Kết quả xác minh cho thấy, cả hai doanh nghiệp này đều không ký kết bất kỳ hợp đồng gia công, đóng gói, phân phối hay ủy quyền sử dụng tên thương mại, quyết định lưu hành, mã số phân bón cho Công ty TNHH nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử và Công ty TNHH sản xuất Ba Con Sư Tử.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 4/2025 đến nay, các đối tượng đã tổ chức sản xuất phân bón giả thông qua việc thành lập nhiều pháp nhân khác nhau nhằm che giấu hoạt động vi phạm.

Nguyễn Văn Thiệt thừa nhận là người đứng ra thành lập 4 công ty, gồm: Công ty TNHH sản xuất Ba Con Sư Tử; Công ty TNHH nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử; Công ty TNHH nông nghiệp hóa sinh Hưng Thịnh và Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông dược PHOENIX để phục vụ cho việc sản xuất, buôn bán phân bón.

Trong số này, Công ty TNHH sản xuất Ba Con Sư Tử và Công ty TNHH nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử do Trần Thị Triệu đứng tên Giám đốc. Tuy nhiên, theo lời khai, Nguyễn Văn Thiệt mới là người trực tiếp chỉ đạo sản xuất và điều hành toàn bộ hoạt động của các công ty trên.

Đáng chú ý, cả 4 công ty này đều chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón; không được các đơn vị sở hữu nhãn hiệu ủy quyền hoặc ký hợp đồng gia công, đóng gói đối với các sản phẩm phân bón do Công ty TNHH sản xuất Ba Con Sư Tử sản xuất, với các dấu hiệu giả mạo về nhãn hàng hóa, quyết định công nhận lưu hành và mã số phân bón.

Liên quan vụ việc, Nguyễn Văn Dững và Trần Phương Vũ khai nhận là tài xế của Công ty TNHH nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử, đồng thời có tham gia vào quá trình sản xuất, đóng gói các sản phẩm phân bón theo sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Thiệt.

Riêng Trần Thị Triệu khai nhận không trực tiếp tham gia sản xuất, mà chỉ thực hiện việc livestream bán hàng trên nền tảng mạng xã hội TikTok.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.