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Khám xét khẩn cấp, khởi tố kế toán Nguyễn Thị Hương SN 1988

Chi Chi
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Nguyễn Thị Hương SN 1988 có hành vi làm giả nhiều tài liệu trong 10 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Ngày 14/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh phát hiện 02 vụ việc có dấu hiệu lợi dụng chính sách trên thông qua hồ sơ đăng ký xét duyệt mua nhà ở xã hội tại Khu nhà ở xã hội 11 tầng thuộc Dự án Khu nhà ở đô thị (tại phường Khai Quang và phường Liên Bảo TP. Vĩnh Yên cũ) nay là phường Vĩnh Phúc, các đối tượng đã làm giả các bộ hồ sơ (gồm các giấy tờ: Giấy xác nhận đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, Giấy xác nhận điều kiện thu nhập và hợp đồng lao động của các công ty trong khu công nghiệp), để trục lợi chính sách nhằm mua, sở hữu được nhà ở xã hội và thu lời bất chính từ những người mua.

Trong khi nhu cầu mua nhà ở xã hội tại địa bàn tỉnh Phú Thọ là rất lớn, thì việc làm trên của các đối tượng xâm phạm tính đúng đắn, nhân văn của chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và gây ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng trực tiếp của những người có nhu cầu mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, lợi dụng chính sách của Nhà nước trong việc hỗ trợ người dân mua nhà ở xã hội, ở vụ việc thứ nhất, Nguyễn Văn Hiếu (Sinh năm 1978, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư HM Việt Nam, địa chỉ: ngõ 11, đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) và Trần Trọng Đức (Sinh năm 1979, Giám đốc Công ty TNHH Đức Nhật Vina, địa chỉ: số 5/N2/17, tổ 1, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ) đã làm giả nhiều tài liệu trong 02 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Ở vụ việc thứ hai, Phạm Thị Thủy (Sinh năm 1991; nơi thường trú: tổ dân phố Trại Giao, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ là Nhân viên môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh) đã cấu kết với: Đàm Đình Mạnh (Sinh năm 1991, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng CTT, địa chỉ: số 59, phố Đồng Tum, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Thị Hương (Sinh năm 1988, Kế toán Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Duy Mạnh, địa chỉ: số 2, đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) để làm giả nhiều tài liệu trong 10 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Ngày 14/8/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố 02 vụ án hình sự, khởi tố 04 bị can trên về tội "Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức". Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh từ 2 vụ việc do CA tỉnh Phú Thọ cung cấp:

Khám xét khẩn cấp, khởi tố kế toán Nguyễn Thị Hương SN 1988 - Ảnh 1.

Cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư HM Việt Nam, địa chỉ: ngõ 11, đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ

Khám xét khẩn cấp, khởi tố kế toán Nguyễn Thị Hương SN 1988 - Ảnh 2.

Cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư HM Việt Nam, địa chỉ: ngõ 11, đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Khám xét khẩn cấp, khởi tố kế toán Nguyễn Thị Hương SN 1988 - Ảnh 3.

Cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Đàm Đình Mạnh, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng CTT, địa chỉ: số 59, phố Đồng Tum, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Khám xét khẩn cấp, khởi tố kế toán Nguyễn Thị Hương SN 1988 - Ảnh 4.

Cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Đàm Đình Mạnh, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng CTT, địa chỉ: số 59, phố Đồng Tum, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Khám xét khẩn cấp, khởi tố kế toán Nguyễn Thị Hương SN 1988 - Ảnh 5.

Cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Đàm Đình Mạnh, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng CTT, địa chỉ: số 59, phố Đồng Tum, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Khám xét khẩn cấp, khởi tố kế toán Nguyễn Thị Hương SN 1988 - Ảnh 6.

Cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Nguyễn Thị Hương, Kế toán Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Duy Mạnh, địa chỉ: số 2, đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Khám xét khẩn cấp, khởi tố kế toán Nguyễn Thị Hương SN 1988 - Ảnh 7.

Cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Nguyễn Thị Hương, Kế toán Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Duy Mạnh, địa chỉ: số 2, đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

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