Khám xét Công ty cổ phần dược BMP, bắt Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hải Yến SN 1980

Ngày 12/02/2026, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an tỉnh vừa phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần dược BMP, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng liên quan. Theo điều tra, doanh nghiệp đã sản xuất và đưa ra thị trường sản phẩm bổ sung dinh dưỡng “Thực dưỡng Fucoidan”, quảng cáo hỗ trợ ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư.

Tuy nhiên, kết quả giám định xác định sản phẩm không đảm bảo thành phần, hàm lượng và nguồn gốc như công bố. Trên bao bì ghi nguyên liệu nhập khẩu từ Nhật Bản, nhưng thực tế nhiều lô hàng sử dụng nguyên liệu giá rẻ có nguồn gốc khác, chỉ bằng khoảng 1/10 so với quảng cáo.

Cơ quan Công an khám xét tại Công ty cổ phần dược BMP. Ảnh: Bộ Công an

Trong khoảng 03 năm, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 200.000 hộp sản phẩm giả ra thị trường. Cơ quan điều tra cũng xác định hơn 60 tỷ đồng doanh thu đã bị kê khai ngoài sổ sách, không xuất hóa đơn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can liên quan, trong đó có Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1980, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị giai đoạn 2022–7/2025.

Đối tượng Nguyễn Thị Hải Yến. Ảnh: TPO

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, lựa chọn sản phẩm rõ nguồn gốc, bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.