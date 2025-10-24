HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Khám xét chỗ ở, bắt Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1987

Chi Chi |

Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1987 là đối tượng trong vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh mới đây đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với bị can Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1987, trú tại thôn Tân Văn 3, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh, can tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” quy định tại khoản 2, Điều 227 Bộ luật hình sự.

Ngày 21/10/2025, Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành khám xét chỗ ở của bị can Nguyễn Văn Thắng, thu, giữ một số tài liệu, đồ vật có liên quan.

Trước đó, quá trình điều tra vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” xảy ra tại xã Hương Sơn, xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Kép, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) từ năm 2020 đến năm 2024, ngày 17/6/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố bị can, đối với Phùng Ngọc Phương, sinh năm 1971, trú tại thôn Dĩnh Xuyên, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, quy định tại khoản 2, Điều 227 BLHS.

Khám xét chỗ ở, bắt Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1987- Ảnh 1.

Cơ quan ANĐT tiến hành khám xét chỗ ở của Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: CA Bắc Ninh

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án theo quy định.

Khám xét nơi ở, bắt cựu Trưởng phòng Đỗ Mạnh Đăng
