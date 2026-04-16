Khám xét, bắt tạm giam giám đốc Công ty TNHH Châu Kiệt An

Ngày 16-4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Tiến (37 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Châu Kiệt An, có trụ sở tại xã Nhơn Trạch về hành vi "trốn thuế".

Cơ quan An ninh điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Tiến

Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra bước đầu, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, Tiến đã chỉ đạo nhân viên thực hiện việc bán ra một lượng lớn hàng hóa cho khách hàng nhưng cố tình không xuất hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định.

Mục đích của hành vi này là nhằm giấu doanh thu thực tế, từ đó trốn thuế, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước số tiền trên 1,4 tỉ đồng.

Công an khuyến cáo, hành vi bán hàng không xuất hóa đơn không chỉ là vi phạm pháp luật về thuế mà còn gây ra sự bất bình đẳng trong môi trường kinh doanh, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng và sự minh bạch của nền kinh tế.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan.