HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khám phá làng cổ đẹp nhất Việt Nam ở vùng trung du xứ Quảng

Thanh Ba - Vtc News
|

Làng cổ Lộc Yên như một bức tranh thủy mặc, cất giữ trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ, thanh bình của miền quê xứ Quảng.

Làng cổ Lộc Yên nằm ở vùng trung du thuộc xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng. Làng được hình thành và phát triển vào thế kỷ 15-16, với nhà gỗ, ngõ đá, bờ chè tàu và những vườn cây trái xanh mát. Ngôi làng có diện tổng diện tích 279ha, nhà cửa dựa vào lưng núi, phía trước hướng ra những thửa ruộng bậc thang.

Làng cổ ở trung du xứ Quảng được ví như “Việt Nam thu nhỏ”, bởi nơi đây hội tụ đầy đủ cảnh sắc tuyệt đẹp của khắp 3 miền non nước. Đó là hình ảnh ruộng bậc thang của miền núi Tây Bắc, làng quê cổ kính của Bắc Bộ, vườn trái cây Nam Bộ, có sông suối đặc trưng của cả miền đất Trung Bộ.

Tháng 9/2019, làng cổ Lộc Yên được xếp hạng Di tích quốc gia và công nhận là một trong 4 làng cổ đẹp nhất Việt Nam, trở thành điểm đến hấp dẫn du khách.

Do cấu tạo địa hình ở làng cổ Lộc Yên là gò đồi nên từ xa xưa, người dân địa phương đã sử dụng đá xếp hai bên ngõ, tạo thành những hàng rào xung quanh vườn nhà. Đây là giải pháp để giữ cho bờ đất không bị mưa lũ làm xói mòn. Ngoài ra, còn giúp phân chia ranh giới những khu vườn một cách tự nhiên, đẹp mắt.

Khi dạo bước quanh làng, du khách thú vị với những ngõ đá phủ rêu xanh, hình thành qua 7 thế hệ dân cư sinh sống ở Lộc Yên.

Hiện ở Lộc Yên có 8 ngôi nhà cổ được làm bằng chất liệu gỗ mít, thiết kế 3 gian và 2 chái theo kiểu nhà rường. Mỗi ngôi nhà là một quần thể mang đậm giá trị mỹ thuật.

Sau hàng trăm năm, kiến trúc nhiều nhà cổ ở Lộc Yên vẫn còn gần như nguyên vẹn.

Theo lãnh đạo xã Thạnh Bình, làng cổ Lộc Yên là mũi nhọn trong chiến lược phát triển du lịch của địa phương. Trong năm 2025, làng Lộc Yên đã đón khoảng 30.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Tối 29/8 vừa qua, UBND xã Thạnh Bình tổ chức khai mạc Hội làng Lộc Yên - Thạnh Bình lần thứ V năm 2026 với chủ đề “Lộc Yên- miền quê hạnh phúc”. Đây là sự kiện diễn ra trong không khí chào mừng 81 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) và 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876-1/10/2026).

Hội làng Lộc Yên - Thạnh Bình diễn ra từ ngày 29/8 đến 31/8/2026, với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật như: Chợ quê Lộc Yên; Lễ tế Tiền hiền - Hậu hiền; Hội thi thiết kế, sáng tạo và trình diễn trang phục từ mo cau; Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi; Hội thi ẩm thực dân gian “Hương sắc Lộc Yên”; Trình diễn nghề truyền thống làm bánh, làm trầm cảnh cùng nhiều hoạt động trải nghiệm khác.

Tags

xứ Quảng

UBND xã Thạnh Bình

xã Thạnh Bình

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Honda ra mắt xe tay ga 160cc giá 56 triệu đồng, trang bị ngang ngửa SH

Honda ra mắt xe tay ga 160cc giá 56 triệu đồng, trang bị ngang ngửa SH

01:35
Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

01:20
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại