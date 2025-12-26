Khám phá không gian kỳ ảo hiện đại cùng Heo Cao Bồi tại Thành phố Đà Nẵng

Khám phá thế giới kỳ ảo tại thành phố biển Đà Nẵng

Chương trình "Thiếu nhi Việt Nam học tập sáng tạo" là chuỗi hoạt động thường niên do nhãn hàng Heo Cao Bồi phối hợp cùng Hội đồng Đội Trung Ương tổ chức, hướng đến mục tiêu xây dựng sân chơi bổ ích, khơi gợi tư duy sáng tạo, tinh thần học hỏi và khám phá thế giới xung quanh của trẻ em Việt Nam.

Năm học này với chủ đề "Khám phá thế giới kỳ ảo", chương trình mang đến cho các em cơ hội tiếp cận không gian khoa học – công nghệ hiện đại thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa học tập và vui chơi. Sự kiện được đầu tư bài bản về nội dung và hình ảnh, xây dựng nên một không gian công nghệ rực rỡ, hấp dẫn, góp phần truyền cảm hứng khám phá cho các "nhà du hành nhí".

Trải nghiệm công nghệ mapping hiện đại

Điểm nhấn nổi bật của sự kiện lần này chính là khu trò chơi Mê cung kỳ ảo ứng dụng công nghệ mapping tương tác nhận diện chuyển động lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Tại đây, các em sẽ được mang những thiết bị cảm ứng và định vị để bước vào một hành trình săn tìm các vật phẩm được thiết kế dọc suốt mê cung, vừa hỗ trợ đồng đội vừa tìm cách ghi điểm trước đội đối phương - một trò chơi không chỉ mang lại niềm vui, mà còn giúp các em rèn luyện khả năng quan sát, xử lý tình huống và tăng sự nhạy bén.

Cùng với các trò chơi thú vị khác, các em được phát huy trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo và tinh thần chủ động tìm tòi học hỏi điều mới.

Không gian sôi động với âm nhạc và hoạt động giao lưu

Bên cạnh khu trò chơi trải nghiệm, sự kiện còn mang đến không khí sôi động với sân khấu âm nhạc rộn ràng. Nhiều tiết mục biểu diễn vui tươi, đầy năng lượng do các em thiếu nhi và nghệ sĩ khách mời trình diễn đã tạo nên không gian gắn kết, lan tỏa niềm vui xuyên suốt chương trình.

Đây không chỉ là dịp để các em thể hiện năng khiếu nghệ thuật mà còn là cơ hội giao lưu, kết nối, cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp trong hành trình tuổi thơ.

Lan tỏa giá trị nhân văn qua hoạt động trao học bổng "Chắp cánh ước mơ"

Một trong những hoạt động ý nghĩa của chương trình là lễ trao học bổng dành cho các em thiếu nhi có thành tích học tập xuất sắc và tinh thần vươn lên trong học tập. Những phần học bổng đến từ nhãn hàng Heo Cao Bồi vừa là sự quan tâm sâu sắc dành cho những chủ nhân tương lai của đất nước vừa là lời động viên tinh thần để các em tiếp tục phát triển bản thân và nuôi dưỡng ước mơ của mình.

Heo Cao Bồi – Người bạn đồng hành của bé!

Với tiêu chí "Ngon – Vui – Dinh dưỡng", Heo Cao Bồi không ngừng sáng tạo để mang đến cho các em nhỏ những món snack dinh dưỡng thơm ngon, mới lạ, đi kèm những nghi thức ăn độc đáo và đầy hứng khởi. Song song đó, yếu tố dinh dưỡng luôn được chú trọng trong từng sản phẩm, giúp phụ huynh an tâm lựa chọn cho con mỗi ngày. Không dừng lại ở đó, Heo Cao Bồi còn tích cực đồng hành cùng các hoạt động giáo dục và sáng tạo dành cho trẻ em, góp phần nuôi dưỡng một tuổi thơ tràn đầy niềm vui và những trải nghiệm ý nghĩa cho các em nhỏ trên khắp Việt Nam.