Các cấu trúc khổng lồ được tìm thấy ở độ sâu khoảng 20 mét dưới mặt nước. Nhóm nghiên cứu cũng xác định được những "cấu trúc dài, thẳng" được khắc trên đáy đại dương.

Phát hiện gây chú ý trên sóng chương trình Joe Rogan và lời khẳng định từ Cádiz

Người dẫn chương trình Joe Rogan đã bất ngờ khi khách mời bàn về khả năng phát hiện thành phố huyền thoại Atlantis.

Tác phẩm của triết gia Hy Lạp cổ đại Plato mô tả một nền văn minh tiến bộ, xây các đền thờ nguy nga và bức tường cảng khổng lồ trước khi bị biển nuốt cách đây hơn 11.000 năm.

Nhà nghiên cứu độc lập Ben van Kerkwyk, khách mời gần đây trên chương trình Joe Rogan Experience, nói về một phát hiện ngoài khơi Tây Ban Nha có thể là thành phố Atlantis.

"Có một người tên Michael Donnellan... Và ông ấy nghĩ ông đã tìm thấy, ít nhất, nếu không phải Atlantis, một phần của Atlantis ngoài khơi Tây Ban Nha" - nhà nghiên cứu Ben van Kerkwyk nói trên chương trình.

Người dẫn chương trình Joe Rogan bất ngờ chỉ đáp lại bằng một từ: "Wow", và nhắc tới bộ phim tài liệu sắp ra mắt của ông Michael Donnellan mang tên "Atlantica", trong đó tiết lộ các cấu trúc tuyến lớn và những bức tường tròn đồng tâm khổng lồ rải trên nền đáy biển.

Trong nhiều thế kỷ, bí ẩn về Atlantis đã thu hút các nhà thám hiểm và học giả, nhưng một nhà khảo cổ học hiện tin rằng thành phố huyền thoại này có thể đã từng tọa lạc dọc theo bờ biển phía nam Tây Ban Nha, tại thành phố Cádiz (ảnh).

Bằng chứng khảo cổ, công nghệ khảo sát và giả thuyết thảm họa

Nhà khảo cổ độc lập Michael Donnellan nói với Daily Mail rằng các mô tả trong văn bản của Plato — vốn khớp với phát hiện của họ về các tàn tích, khu định cư tiền sử và mỏ cổ trong vùng Gades — là bằng chứng mạnh mẽ cho một nền văn minh Đại Tây Dương.

"Tất cả những chi tiết đó tương thích hoàn hảo với vùng chúng tôi đang nghiên cứu, vì các cuộc điều tra của chúng tôi phản ánh các văn bản của Plato với độ chính xác phi thường, thực sự đến mức hoàn hảo," ông Michael Donnellan nói với Daily Mail.

Ông Donnellan cho biết ông tìm thấy các tàn tích chìm dọc bờ biển quanh Cádiz, thành phố ở vùng Andalusia. Các văn bản của Plato — gồm Timaeus và Critias — có những chi tiết đáng kinh ngạc về diện mạo và vị trí nơi này, nơi có thể canh tác quanh năm và ở vùng Gades thuộc Đại Tây Dương, theo ông Donnellan.

Trong 8 năm, ông Donnellan đã khảo sát bờ biển Cádiz bằng hệ thống sonar tiên tiến dùng cho bản đồ đáy biển độ phân giải cao, tạo ra các ảnh 3D chi tiết về môi trường dưới nước.

Nhà nghiên cứu Ben van Kerkwyk cũng ghi nhận Donnellan đã sử dụng kỹ thuật điều tra vệ tinh và nhiếp ảnh hàng không của Merlin Burrows để phát hiện các cấu trúc ẩn.

Theo mô tả, công nghệ cho thấy các cấu trúc tuyến dài khắc trên nền đáy biển, tạo thành loạt bức tường tròn đồng tâm khổng lồ, mỗi bức tường có chiều cao hơn 6,1 mét và xếp theo một mô hình có tổ chức.

"Thật hấp dẫn, họ đều tìm thấy thứ gì đó có tính nhân tạo," nhà nghiên cứu Ben van Kerkwyk nhận xét.

Những tàn tích dưới nước được tìm thấy ngoài khơi bờ biển Tây Ban Nha, gần các bãi cá cổ đại (ảnh).

Ông Donnellan cho biết đội ngũ quy tụ nhiều chuyên gia và công nghệ — từ đội lặn đến các chuyên gia quét và các học giả góp phần cho dự án — và ông bày tỏ lời cảm ơn tới toàn bộ nhóm vì nỗ lực và tận tâm.

Bức tường ngoài cùng cho thấy tổn hại nặng nhất, như thể bị xô đập bởi một cơn sóng thần khổng lồ ập từ biển vào. Bức tường thứ 2 và thứ 3 bị "hoàn toàn dịch chuyển", với các bản quét cho thấy chúng bị nứt thành hai phần.

Giữa các bức tường là các kênh đào chạm trổ tinh xảo, và ở trung tâm có một tàn tích hình chữ nhật mà theo ông Donnellan tương tự mô tả của Plato về đền thờ Poseidon, hình thành những gì ông tin là thủ đô của Atlantis.

Ông Michael Donnellan nằm trong số nhiều học giả tin vào một sự kiện thảm khốc khoảng 12.000 năm trước đã xoá sổ một nền văn minh tiên tiến.

Giả thuyết va chạm thời Younger Dryas (Younger Dryas Impact Hypothesis – YDIH) cho rằng Trái Đất đã đi qua đám mảnh vỡ từ một sao chổi tan rã; các va chạm và sóng xung kích khiến các tảng băng đồ sộ bất ổn, gây lũ lụt lớn, làm gián đoạn các dòng hải lưu quan trọng và kích hoạt sự lạnh nhanh đột ngột.

Tuy nhiên, giả thuyết này không được chấp nhận rộng rãi trong giới học giả chính thống.

Thành phố Atlantis từng bị xem là truyền thuyết, nhưng ông Donnellan khẳng định ông tìm thấy thứ gì đó có niên đại cùng thời đại đó sâu dưới đáy biển. "Plato kể về những loài vật giúp trong sinh hoạt hàng ngày, con ngựa, con bò tót và con voi," ông Donnellan nói.

Ông giải thích rằng giống ngựa ban đầu ở khu vực này được cho là giống ngựa cổ nhất thế giới, cùng với bò tót chiến đấu của Andalusia có nguồn gốc hàng nghìn năm.

Ông còn nói về thương mại ngà voi tiền sử qua vùng này của Tây Ban Nha, ghi nhận có 3 loại voi từng xuất hiện, trong đó có voi châu Á, điều này gợi ý về thương mại quốc tế giữa vùng này và châu Á.

"Tất cả những chi tiết đó trùng khớp hoàn hảo với nơi chúng tôi đang nghiên cứu," ông Michael Donnellan khẳng định.