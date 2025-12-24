Khám phá EarFun Air Pro 4+ (Plus) phá vỡ mọi giới hạn âm thanh True Wireless

Mẫu tai nghe mới này được xem là bước nhảy vọt về công nghệ âm thanh, khả năng khử ồn và kết nối không dây trong phân khúc tầm trung (cận cao cấp).

Với hàng loạt công nghệ tiên tiến lần đầu được xuất hiện trong tầm giá, Tai nghe EarFun Air Pro 4+ (Plus) nhanh chóng được giới công nghệ đánh giá là "vua công nghệ mới", phá vỡ những giới hạn vốn có của tai nghe true wireless thời bấy giờ.

Tai nghe EarFun Air Pro 4+ (Plus) chuẩn âm thanh Hi-Res trung thực và sống động

Phiên bản EarFun Air Pro 4+ (Plus) đạt chứng nhận Hi-Res Audio Wireless, mang đến chất lượng âm thanh chi tiết, sống động và trung thực. Điểm nhấn nổi bật đến từ hệ thống Dual-Driver tiên tiến, kết hợp giữa driver dynamic 10mm và balanced armature FeatherBA™, giúp tái tạo âm trầm sâu, trung âm rõ ràng và dải cao trong trẻo.

Bên cạnh đó, cấu trúc NSAA™ âm thanh vi mô đặt bên hông, giúp âm thanh sạch hơn, rõ nét hơn và thể hiện chi tiết tinh tế trong từng bản nhạc, ngay cả ở mức âm lượng cao.

Công nghệ chống ồn ANC giúp làm chủ mọi không gian

Thiết bị được trang bị QuietSmart™ 3.0 Adaptive Hybrid ANC, EarFun Air Pro 4 Plus có khả năng khử ồn chủ động lên đến 50 dB, tự động thích ứng theo môi trường xung quanh từ văn phòng, quán cà phê đến những nơi công cộng ồn ào.

Hệ thống 6 micro AI kết hợp thuật toán cVc 8.0 giúp giọng nói luôn rõ ràng khi đàm thoại, giảm thiểu tiếng gió và tạp âm, mang lại chất lượng cuộc gọi ổn định cho công việc và giải trí.

Công nghệ kết nối Bluetooth 6.0 dẫn đầu công nghệ không dây

Tai nghe EarFun Air Pro 4+ (Plus) sử dụng Bluetooth 6.0 cùng chip Qualcomm QCC3091, hỗ trợ loạt codec cao cấp như aptX Lossless, LDAC, LE Audio và LC3, mang đến chất lượng truyền tải gần như lossless cực kỳ nhanh chóng và ổn định.

Bên cạnh đó, Tai nghe còn hỗ trợ Auracast™, kết nối đa điểm (Multipoint), Google Fast Pair, cùng Gaming Mode độ trễ thấp dưới 50 ms, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu giải trí, làm việc và chơi game của bạn.

Pin bền bỉ với công nghệ chống nước IP55 chống bụi và nước

Với thời lượng pin lên đến 54 giờ (kèm hộp sạc), Tai nghe EarFun Air Pro 4 Plus cho phép người dùng thoải mái sử dụng trong nhiều ngày liền. Công nghệ sạc nhanh chỉ 10 phút có ngay 3 giờ sử dụng, cùng việc tích hợp sạc không dây chuẩn Qi, giúp tối ưu sự tiện lợi trong tầm tay của bạn.

Ngoài ra, chuẩn IP55 chống bụi và nước, kết hợp kiểu thiết kế hình dáng công thái học, mang lại cảm giác đeo thoải mái và chắc chắn suốt cả ngày dài.

Khẳng định vị thế "Vua Công Nghệ Mới" gọi tên Earfun Air Pro 4+ (Plus)

Không chỉ gây ấn tượng về mặt thông số, EarFun Air Pro 4+ (Plus) còn được giới công nghệ ghi nhận với nhiều giải thưởng thiết kế và công nghệ danh giá, khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc tai nghe true wireless hiệu năng cao.

Với sự kết hợp giữa âm thanh Hi-Res, công nghệ chống ồn cải tiến, kết nối thế hệ mới và thời lượng pin vượt trội, EarFun Air Pro 4+ (Plus) không chỉ là một chiếc tai nghe mà là chuẩn mực mới cho trải nghiệm nghe không dây thời hiện đại.

Hiện tại, Tai nghe đang được mở bán với mức giá ưu đãi và nhiều quà tặng hấp dẫn mua 1 được 4: Xem ngay