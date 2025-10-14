Khám nhà Ngân 98, công an niêm phong, đưa 1 két sắt về trụ sở điều tra

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98, SN 1998, quê Bình Định, nay là Gia Lai) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Cùng thời điểm, cơ quan chức năng cũng triệu tập chồng cô - ca sĩ, nhạc sĩ Lương Bằng Quang - để làm rõ vai trò trong hoạt động kinh doanh tại công ty ZuBu.

Thông tin trên Dân trí cho hay, tối cùng ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với VKSND TPHCM và Công an phường Cát Lái tiến hành khám xét nơi ở của bị can Võ Thị Ngọc Ngân.

Căn hộ này rộng khoảng 300m2, nằm trên tầng cao nhất của một tòa chung cư cao cấp ở phường Cát Lái, TPHCM. Căn hộ hướng nhìn về sông Sài Gòn và được thiết kế có nhiều phòng, đây là nơi nữ DJ và ông xã Lương Bằng thường xuyên quay các clip đu trend, livestream bán hàng online.

Báo Pháp luật TP HCM thuật lại, trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc két sắt tại căn hộ của Ngân 98. Tuy nhiên, do két sắt không mở được, cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong và đưa về trụ sở để xử lý theo quy định.

Chiếc két sắt mà công an đưa về phục vụ công tác điều tra - Ảnh: PLO

Đến khoảng 21 giờ 15 cùng ngày, công tác khám xét hoàn tất, chiếc két sắt cùng các vật chứng liên quan được đưa về trụ sở Công an TP.HCM phục vụ công tác điều tra.

Trong diễn biến liên quan, trên Vietnamnet cho hay, công an cũng đã triệu tập, lấy lời khai bà Trần Thị Thanh (SN 1972, mẹ ruột của Ngân 98) và Mã Tuấn Vũ (SN 1989, quê Cà Mau) để làm rõ vai trò liên quan.

Mã Tuấn Vũ được xác định là người đứng tên hộ kinh doanh Zubu Shop (trụ sở tại số 14, đường Nguyễn Trãi, phường Chợ Quán, TPHCM). Hoạt động buôn bán và dòng tiền từ Zubu Shop do Lương Bằng Quang quản lý.

Ngoài ra, ông Vũ còn đứng tên một doanh nghiệp khác, có trụ sở tại tỉnh Cà Mau, đăng ký nhiều ngành nghề nhưng hiện đã ngừng hoạt động.

Bước đầu xác định, mẹ ruột của Ngân 98 đứng tên giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TNHH TM-DV ZuBu (địa chỉ tại 154 Phạm Văn Chiêu, phường Thông Tây Hội, TPHCM) từ tháng 5/2021 đến tháng 10/2024. Đây là giai đoạn Ngân 98 và công ty này tuồn ra thị trường lượng lớn hàng hóa kém chất lượng, hàng giả như viên thảo mộc giảm cân Super Detox X3, X7, X1000 hay viên rau củ Collagen.

Các sản phẩm Ngân 98 kinh doanh là hàng giả

Công an TP HCM thông tin, cơ quan chức năng đã tiến hành giám định tại Phân viện khoa học Hình sự - Bộ Công an, qua đó xác định các sản phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả, trong đó một số mẫu (sản phẩm viên colagen) có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein.

Đây là những hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Ngân 98 và tang vật - Ảnh: Công an TP HCM

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân không thành khẩn, khai nhận quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Sau đó, Ngân 98 khai nhận là người trực tiếp điều hành công ty ZuBu, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động giao dịch, điều hành và tài chính.

Hai tài khoản giao hàng cũng do cô đứng tên, tiền bán hàng được các đơn vị vận chuyển thu hộ và chuyển về tài khoản cá nhân của Ngân.

Riêng phần hoạt động của ZuBu Shop - nơi bán sản phẩm trực tuyến - được chồng cô quản lý hoặc nhờ người khác đứng tên hộ kinh doanh. Việc thanh toán từ khách hàng được chia vào nhiều tài khoản khác nhau, trong đó có cả tài khoản của người thân, khiến cô “khó kiểm soát chi tiết”.