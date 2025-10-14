Công an tỉnh Quảng Trị ngày 14/10 cho biết, Công an phường Đồng Hới đã bắt giữ Nguyễn Văn Đôn (sinh năm 13/02/2007, trú tại xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 5 triệu đồng của một nữ du khách.

Theo điều tra, ngày 7/10, chị N.M.C., 19 tuổi, trong lúc du lịch tại Đồng Hới đã lên Facebook tìm người "cày thuê" game Liên Quân Mobile. Chị C. thỏa thuận với một tài khoản ảo do Đôn quản lý để nâng cấp nhân vật với giá 145.000 đồng.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền lần đầu, Đôn liên tục viện cớ "chuyển sai cú pháp", "sai nội dung" để yêu cầu chị C. chuyển thêm tiền vào các tài khoản khác. Bằng thủ đoạn này, Đôn đã lừa nữ du khách chuyển tổng cộng 8 lần với số tiền 4.695.000 đồng. Lấy được tiền, Đôn lập tức thu hồi tin nhắn, đổi tên tài khoản và chặn liên lạc với nạn nhân.

Đối tượng Nguyễn Văn Đôn tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Quảng Trị

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Đồng Hới đã thu thập chứng cứ điện tử, truy vết, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để xác minh. Ngày 13/10, lực lượng chức năng bắt giữ Đôn tại nơi cư trú ở xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh, thu giữ chiếc điện thoại là công cụ gây án.

Tại cơ quan công an, Đôn đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Công an phường Đồng Hới đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra, mở rộng.