HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt giữ Nguyễn Văn Đôn sinh năm 2007

Trang Anh |

Lực lượng chức năng đã bắt giữ được Nguyễn Văn Đôn tại nơi cư trú ở xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh.

Công an tỉnh Quảng Trị ngày 14/10 cho biết, Công an phường Đồng Hới đã bắt giữ Nguyễn Văn Đôn (sinh năm 13/02/2007, trú tại xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 5 triệu đồng của một nữ du khách.

Theo điều tra, ngày 7/10, chị N.M.C., 19 tuổi, trong lúc du lịch tại Đồng Hới đã lên Facebook tìm người "cày thuê" game Liên Quân Mobile. Chị C. thỏa thuận với một tài khoản ảo do Đôn quản lý để nâng cấp nhân vật với giá 145.000 đồng.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền lần đầu, Đôn liên tục viện cớ "chuyển sai cú pháp", "sai nội dung" để yêu cầu chị C. chuyển thêm tiền vào các tài khoản khác. Bằng thủ đoạn này, Đôn đã lừa nữ du khách chuyển tổng cộng 8 lần với số tiền 4.695.000 đồng. Lấy được tiền, Đôn lập tức thu hồi tin nhắn, đổi tên tài khoản và chặn liên lạc với nạn nhân.

Bắt giữ Nguyễn Văn Đôn sinh năm 2007- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Đôn tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Quảng Trị

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Đồng Hới đã thu thập chứng cứ điện tử, truy vết, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để xác minh. Ngày 13/10, lực lượng chức năng bắt giữ Đôn tại nơi cư trú ở xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh, thu giữ chiếc điện thoại là công cụ gây án.

Tại cơ quan công an, Đôn đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Công an phường Đồng Hới đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra, mở rộng.

DJ Ngân 98, con đường từ hot girl đầy phát ngôn sốc đến vòng lao lý
Bắt tạm giam giám đốc Nguyễn Thanh TrungBắt tạm giam giám đốc Nguyễn Thanh Trung

Nguyễn Thanh Trung đã chỉ đạo nhân viên tư vấn, quảng cáo sai sự thật, thổi phồng thực phẩm chức năng thành thuốc chữa bệnh để chào mời khách hàng mua.

Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

tội phạm

Công an Quảng Trị

Phụ nữ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại