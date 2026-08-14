Khám nghiệm hiện trường vụ nữ nhân viên thư viện bị nam giáo viên thể dục sát hại, phi tang thi thể

Ngày 14/8, Công an tỉnh Đắk Lắk đang đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, vật chứng và các chứng cứ vụ nữ nhân viên thư viện của Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Ea Wy bị sát hại.

Theo đó, công an xác định N.H.L. (38 tuổi, trú thôn 13, xã Ea Đrăng, tỉnh Đắk Lắk), giáo viên môn thể dục Trường tiểu học Lê Đình Chinh, có liên quan trực tiếp đến vụ chị L.T.M.D. (39 tuổi) mất tích. Thi thể chị D. được phát hiện tại một rẫy cà phê ở Km92, xã Ea Đrăng (Đắk Lắk), gần khu vực đông dân cư.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình khám nghiệm, cơ quan chức năng phong toả hoàn toàn hiện trường. Phía bên ngoài khu vực phát hiện thi thể chị D. có đông người dân hiếu kỳ theo dõi. Người ra vào khu vực đều được giám sát chặt chẽ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng đầu năm 2025, L. phát sinh quan hệ tình cảm với chị D., là nhân viên thư viện cùng trường. L. đã có vợ và 2 con, còn chị D. đã ly hôn từ tháng 3/2026 và đang nuôi 2 con gái.

Khoảng 21h ngày 10/8, sau khi dự buổi liên hoan tại Trường tiểu học Lê Đình Chinh, L. đến phòng chị D. tại khu tập thể giáo viên để nói chuyện. Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn, tranh luận. Sau đó L. dùng vũ lực khiến chị D. tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, L. đốt quần áo, chăn, gối tại phòng chị D. nhằm xóa dấu vết. Sau đó, nghi phạm đưa thi thể chị D. đến rẫy của mình tại thôn 13, xã Ea Đrăng và chôn tại đây. Cũng theo lời khai ban đầu của L., nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn, ghen tuông.

Nhiều người dân tập trung gần hiện trường theo dõi vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, tối 10/8, sau khi dự liên hoan tại trường, chị D. về phòng nghỉ tại khu tập thể giáo viên. Sau đó, gia đình và đồng nghiệp không thể liên lạc với chị.

Sáng 11/8, mọi người phát hiện một góc nệm và tủ quần áo trong phòng chị D. bị cháy. Xe máy, tiền bạc và một số tài sản của chị D. vẫn còn tại trường.

Công an xã Ea Wy đã phát thông báo truy tìm chị D.. Sau gần 3 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể chị D. tại một rẫy cà phê ở Km92, xã Ea Đrăng, cách Trường tiểu học Lê Đình Chinh khoảng 20km.