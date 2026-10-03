Khai mạc VIMS 2026: Khách đến từ trước giờ mở cửa, khu trưng bày và khu lái thử kín người tham quan

VIMS 2026 khai mạc sáng 3/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Khu trưng bày, gian hàng và khu lái thử đông khách từ sớm, nhiều người từ tỉnh thành khác. Triển lãm mở đến hết 4/10.

Sáng 3/10, trước cả giờ mở cửa Vietnam Innovative Mobility Show (VIMS) 2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã có khách đến chờ. Họ đứng sẵn quanh các gian hàng, chỉ đợi giờ mở để được ngồi vào ghế lái thử những mẫu xe mà bấy lâu chỉ thấy qua màn hình. Không ít người di chuyển từ các tỉnh thành khác về Hà Nội từ sớm để kịp có mặt trong buổi sáng.

Khi cổng mở lúc 8h00, dòng người đổ vào triển lãm ngày một đông. Có người đi cùng bạn bè, có người đưa cả gia đình, vợ chồng dắt theo con nhỏ. Không khí ngay từ buổi sáng đầu tiên đã sôi nổi, hào hứng.

Không gian VIMS 2026 khi nhìn từ trên cao. Ảnh: BTC

Khách tham quan tỏa khắp dàn xe trưng bày

Dọc mặt tiền Trung tâm Hội nghị Quốc gia, gần 60 xe Top 5 Car Choice Awards 2026 được chia thành 12 cụm, xếp ngay ngắn thành hàng trải dài trước tòa nhà. Mỗi xe đặt trên thảm in logo giải, có biển CCA ghi tên mẫu xe, tạo nên một không gian trưng bày đồng bộ, đủ sức gây chú ý ngay từ xa.

Những chiếc xe được trưng bày thành từng khu theo các hạng mục giải CCA 2026. Ảnh: BTC

Từ đầu giờ, các cụm xe gần như không lúc nào vắng người. Khách đi lại liên tục giữa các xe, dừng lại chụp ảnh, mở cửa xem nội thất, ngồi thử vào ghế lái, rồi so sánh giữa các mẫu xe cùng phân khúc. Nhiều gia đình cùng đứng quanh một chiếc xe, vừa xem vừa trò chuyện.

Có những khách hàng đưa cả gia đình tới tham quan và giải nghiệm. Ảnh: BTC

Các bảng LED giới thiệu Top 5 CCA theo từng hạng mục cũng liên tục có người dừng lại đọc, giúp khách nắm nhanh chiếc xe trước mặt đang nằm trong nhóm đề cử nào.

Trong dòng người ấy có cả những khách mời giới thiệu xe. 10 gương mặt quen thuộc của cộng đồng xe có mặt tại triển lãm, gồm MC, host truyền hình, YouTuber và TikToker chuyên review xe: Âu Ngọc Phú, Đào Mạnh Hùng, Lê Công Trung Hiếu, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Văn Tới, Nguyên Vũ, Phạm Ngọc Hải, Phùng Thế Trọng, Tee Anh và Vũ Hà Ninh. Họ không chỉ đến để giới thiệu. Họ cũng là những người xem xe say sưa nhất.

Một số khách mời giới thiệu xe hào hứng xem và trải nghiệm những chiếc xe trưng bày. Ảnh: BTC

Các gian hàng xe cũng chật kín khách tham quan, trải nghiệm và lái thử

4 gian hàng của Omoda & Jaecoo, VinFast, Geely và Honda, mỗi gian một phong cách, nhưng đều đông người ra vào suốt buổi sáng.

Ở gian VinFast, VF Wild là tâm điểm. Mẫu bán tải điện mới ra mắt, được xem là một trong những cái tên nóng nhất của thị trường hiện nay, luôn có đông người vây quanh để xem, chụp ảnh và hỏi thông tin. Nhiều khách đến từ sớm chỉ để ghé gian này trước tiên. Có người đứng xem thật kỹ từng chi tiết, có người xếp hàng chờ đến lượt chụp ảnh bên xe. Không khí quanh VF Wild náo nhiệt gần như suốt buổi sáng.

Chiếc VF Wild thu hút sự chú ý tại gian hàng VinFast. Ảnh: BTC

Gian Omoda & Jaecoo cũng đông không kém. Ngoài các mẫu xe và khu lều “lifestyle” mang không khí dã ngoại, điểm hút người xem là những chú robot đặt trong gian. Nhiều bạn nhỏ hào hứng đứng quanh, tò mò nhìn, vẫy tay chào robot. Không ít người lớn cũng dừng lại chụp ảnh cùng, rồi mới quay sang xem xe.

Gian hàng của Omoda & Jaecoo thu hút sự chú ý bởi những con robot. Ảnh: BTC

Gian Geely với không gian dã ngoại và gian Honda với khu xe máy điện, ô tô hybrid cũng đón khách đều tay. Nhiều người đứng xem, đặt câu hỏi cho nhân viên và trải nghiệm xe ngay tại chỗ.

Các gian hàng Geely và Honda cũng được thiết kế đẹp mắt. Ảnh: BTC

Bên cạnh xem xe và lái thử, VIMS 2026 còn dành cho khách tham quan những minigame nhận quà trong suốt thời gian triển lãm. Các hoạt động này gắn liền với chính những trải nghiệm tại sự kiện, từ xem xe, lái thử đến chia sẻ cảm nhận, mang đến thêm một lý do để khách ở lại lâu hơn giữa không gian trưng bày. Nhiều người cho biết họ sẽ quay lại vào ngày mai để tham gia tiếp.

VIMS vẫn đang mở cửa cho khách tham quan tới hết ngày mai

VIMS 2026 mở cửa từ 8h00 đến 18h00 mỗi ngày, diễn ra đến hết ngày mai 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Vé vào cửa miễn phí.

Khép lại triển lãm là Gala Car Choice Awards 2026 thuộc Better Choice Awards 2026, diễn ra từ 17h00 đến 21h40 ngày 4/10 tại Phòng Khánh tiết, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Đây là chuỗi sự kiện kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp, startup và cộng đồng, tạo không gian chia sẻ sáng kiến, công nghệ và giải pháp mới, đồng thời thúc đẩy hợp tác, đưa đổi mới sáng tạo vào thực tiễn.

Đồng hành cùng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Meey Group là một trong những đơn vị uy tín góp phần kết nối nguồn lực, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và thúc đẩy những giá trị tích cực đến cộng đồng.