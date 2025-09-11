Ông Trâu sống tại thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc, điều hành một công ty bán quần áo. Tháng 8/2022, ông đến một ngân hàng gần công ty để chuyển khoản 38.000 NDT (hơn 140 triệu đồng) tiền hàng cho ông Giang ở Nghĩa Ô, Chiết Giang.

Do không quen sử dụng máy ATM, ông Trâu mang tiền mặt đến quầy và nhờ giao dịch viên chuyển hộ. Sau khi giao dịch hoàn tất, giao dịch viên đưa biên lai cho ông Trâu. Vì đang có việc gấp nên ông Trâu không kiểm tra lại biên lai mà vội nhét nó vào túi rồi rời đi.

Không lâu sau, ông Giang gọi điện thông báo đã nhận được 380.000 NDT (hơn 1,4 tỷ đồng). Ông Trâu tưởng bạn làm ăn lâu năm nói nhầm nên nhắc lại là mình đã chuyển đúng 38.000 NDT. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại tài khoản, ông Giang xác nhận số tiền nhận được thực sự là 380.000 NDT.

Nghe vậy, ông Trâu lập tức quay lại ngân hàng để phản ánh. Tuy nhiên, giao dịch viên lại tỏ vẻ thờ ơ trước thông tin mà ông Trâu cung cấp. Thay vì kiểm tra lại thông tin giao dịch, người này lại khẳng định ngân hàng “không thể mắc sai sót như vậy”. Bức xúc vì thái độ thiếu hợp tác của phía ngân hàng, ông Trâu liền rời đi.

Đến tối cùng ngày, ngân hàng kiểm tra lại các giao dịch trong ngày thì mới phát hiện ra lỗi trong giao dịch chuyển khoản của ông Trâu. Ngay sau đó, họ đã liên hệ với người đàn ông này để yêu cầu trả lại số tiền thừa. Tuy nhiên, trước yêu cầu của ngân hàng, ông Trâu khẳng định “tôi không hưởng lợi gì, sao phải trả lại?” rồi cúp máy.

Ảnh minh hoạ: Internet

Ngân hàng sau đó tiếp tục liên lạc với người nhận tiền là ông Giang để đòi tiền. Tuy nhiên, người đàn ông này cũng thẳng thừng cho biết: “Khoản tiền tôi nhận được là của ông Trâu gửi, hoàn toàn hợp pháp. Tôi có giao dịch gì với ngân hàng đâu mà phải trả lại”.

Khi bị nhân viên ngân hàng dọa sẽ báo cảnh sát vì hành vi trên là “chiếm đoạt tài sản”, ông Giang thẳng thừng tuyên bố: “Nếu muốn kiện thì cứ kiện”.

Hết cách, phía ngân hàng quyết định khởi kiện ông Trâu và ông Giang ra tòa, yêu cầu 2 người này phải hoàn trả tiền thừa và bồi thường thiệt hại lãi suất tương ứng. Tại tòa, ngân hàng giữ quan điểm khách hàng sai khi chiếm đoạt tài sản trong khi phía bị đơn cũng ra sức đưa ra chứng cứ để phản bác.

Sau khi xem xét sự việc, tòa sơ thẩm nhận định ông Trâu đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, không hề hưởng lợi trong vụ việc nên không phải trả lại tiền cho ngân hàng. Về phía ông Giang, người này có hưởng lợi trong vụ việc nhưng chiếu theo Điều 985 Bộ luật Dân sự Trung Quốc, thẩm phán kết luận lỗi thuộc về ngân hàng nên ông Mã không có trách nhiệm hoàn trả tiền lại cho đơn vị này. Ngân hàng không những không thu hồi được số tiền thất thoát mà còn bị toà án tuyên phải chịu toàn bộ chi phí tố tụng.

Không đồng tình với phán quyết của toà án sơ thẩm, ngân hàng kháng cáo, nhưng tiếp tục thua ở phiên phúc thẩm. Vụ việc trên sau khi được chia sẻ đã gây xôn xao dư luận Trung Quốc.

Vụ việc trên cho thấy, trong mọi giao dịch tài chính, người tiêu dùng cần đặc biệt cẩn trọng. Việc kiểm tra kỹ biên lai, giữ lại chứng từ và chủ động thông báo sai sót bằng văn bản sẽ giúp tránh rắc rối pháp lý. Đồng thời, mỗi người cũng cần hiểu rõ quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật để bảo vệ mình.

(Theo Baijiahao)