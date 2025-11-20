Tháng 7/2020, người đàn ông họ Hồ ở Thượng Hải, Trung Quốc đã chi 20.000 NDT (khoảng 74 triệu đồng) để mua một chiếc vòng tay vàng trên nền tảng bán hàng Taobao. Tuy nhiên, đơn hàng lại gặp nhiều rắc rối ngay từ khâu giao hàng. Sau khi thanh toán, ông Hồ đợi hơn 10 ngày nhưng vẫn không nhận được thông tin gửi hàng từ phía người bán.

Sốt ruột vì đã đến gần ngày cần sử dụng để làm quà tặng, ông chủ động liên hệ cửa hàng. Đến ngày 29/7, phía chăm sóc khách hàng mới phản hồi, cho rằng mẫu vòng ông đặt không còn hàng sẵn và phải đưa vào quy trình chế tác, dự kiến đến ngày 4 hoặc 5/8 mới hoàn thiện.

Tuy nhiên, thời điểm ngày 5/8, khi ông Hồ tiếp tục hỏi về tiến độ, cửa hàng lại đưa ra lý do mới: sản phẩm đã được gửi đi kiểm định và cần chờ đến ngày 10 hoặc 11/8 mới có thể xuất kho. Việc liên tục trì hoãn này khiến ông Hồ không thể kịp dùng món quà trong dịp quan trọng. Không còn lựa chọn, ông đành phải yêu cầu hoàn tiền. Phía cửa hàng xử lý khá nhanh và khoản tiền đã được chuyển trả.

Ông Hồ nói về việc đặt mua vòng vàng online có giá trị cao

Dù nhận lại tiền, ông Hồ vẫn cảm thấy sự việc có nhiều điểm đáng nghi. Ông cho rằng việc người bán trì hoãn giao hàng có thể liên quan trực tiếp đến biến động mạnh của giá vàng trong thời gian gần đây. Theo ông phân tích, nếu cửa hàng bán chiếc vòng cho ông theo giá lúc đặt hàng, họ chỉ lãi được khoảng 100 NDT (hơn 370 nghìn đồng); nhưng nếu trì hoãn để bán cho khách khác với giá vàng tăng, họ có thể kiếm thêm 2000 - 3000 NDT (khoảng 7,4 - 11 triệu đồng).

Sau khi tìm hiểu, ông Hồ còn phát hiện ngay tại cửa hàng ông mua, giá bán của mẫu vòng tay ấy cũng đã tăng từ 20.000 NDT lên khoảng hơn 22.000 NDT sau khi ông đặt hàng. Điều này khiến ông nghi ngờ cửa hàng cố tình “câu giờ” để khách tự hủy đơn, để không phải bán theo giá cũ và tránh không bị đánh giá tiêu cực hay bị nền tảng xử phạt.

Để làm rõ sự việc, luật sư của ông Hồ đã liên hệ với cửa hàng. Đại diện người bán thừa nhận việc giao hàng chậm trễ là lỗi của họ. Họ giải thích rằng dây chuyền sản xuất của nhà máy gặp vấn đề về nhân sự và lịch gia công nên tiến độ bị kéo dài. Cửa hàng từng đề nghị bồi thường cho ông Hồ 250 NDT (hơn 920 nghìn đồng) vì sự cố này, nhưng ông cho rằng mức bồi thường quá thấp và yêu cầu bổ sung. Phía người bán nói họ “không thể đáp ứng thêm”.

Cuối cùng, ông Hồ quyết định khiếu nại lên nền tảng và khởi hiện tiệm vàng. Sau khi tiếp nhận vụ việc, Tòa án Thượng Hải, Trung Quốc đã tiến hành điều tra hoạt động kinh doanh của tiệm vàng liên quan. Kết quả cho thấy tiệm vàng này thường xuyên bán vàng trên các nền tảng thương mại điện tử và các giao dịch trước đó đều được thực hiện đầy đủ.

Sau khi ông Hồ đặt hàng, giá chiếc vòng mà cửa hàng niêm yết cũng đã thay đổi

Tuy nhiên, đối với trường hợp của ông Hồ, tòa xác định cửa hàng đã cố tình trì hoãn. Khi giá vàng tăng cao đột biến sau thời điểm giao dịch, cửa hàng không muốn giao hàng theo mức giá đã chốt trước đó, dẫn đến hành vi kéo dài thời gian và lấy lý do dây chuyền sản xuất gặp vấn đề dẫn đến thiếu hàng giao để thoái thác.

Tòa nhận định đây là hành vi không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, vi phạm quy định pháp luật dân sự Trung Quốc. Theo quy định về giao dịch thương mại điện tử, bên bán phải giao đúng loại hàng hóa, đúng chất lượng, đúng thời gian như đã cam kết. Việc trì hoãn giao hàng nhằm trục lợi từ biến động giá bị xem là vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng.

Sau quá trình xem xét, Tòa án Thượng Hải đã tuyên chấm dứt hợp đồng mua bán giữa hai bên. Ngoài việc hoàn trả toàn bộ 20.000 NDT (khoảng 74 triệu đồng) trước đó, tiệm vàng còn phải bồi thường thêm cho ông Hồ 2.700 NDT (khoảng 10 triệu đồng). Khoản bồi thường này nhằm bù đắp chênh lệch giá vàng tính đến thời điểm vụ kiện, tức thiệt hại trực tiếp mà khách hàng phải gánh chịu vì không được nhận chiếc vòng vàng đúng thời điểm theo thỏa thuận.