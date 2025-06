Khách Việt kể lại trải nghiệm tìm nhà vệ sinh khi du lịch Trung Quốc: "Tôi đã suýt phát khóc"

Nhắc tới những điểm đến du lịch nước ngoài hấp dẫn đối với riêng du khách Việt, không thể bỏ qua Trung Quốc. Trung Quốc có diện tích lãnh thổ rộng lớn, nhiều du khách chia sẻ nơi đây đem tới cho họ đa dạng trải nghiệm khác nhau, từ vui chơi giải trí, mua sắm, tham quan ngắm cảnh, cho đến tìm hiểu nét đa dạng của văn hóa bản địa.

Song cũng không ít lần chính các du khách Việt gặp phải những tình huống có phần khó đỡ tại nước bạn. Câu chuyện sau đây của một nữ du khách có tên T.Lê đến từ Hà Nội, gặp phải tại Tân Cương vào năm 2024 là một ví dụ.

Cụ thể, du khách chia sẻ trên trang cá nhân: "3 tiếng nhịn đi vệ sinh đầy nước mắt. Hè năm ngoái tôi đã suýt phát khóc vì không tìm được chỗ 'giải quyết'. Vì vậy ai chuẩn bị đi Tân Cương chơi, hãy nhớ khắc sâu vào tâm trí cẩm nang 'nhà vệ sinh sinh tồn'."

Hình ảnh được du khách chia sẻ cùng câu chuyện (Ảnh FBNV)

Có thể thấy, trải nghiệm "nhớ đời" này liên quan đến việc tìm kiếm nhà vệ sinh khi đến địa điểm du lịch ở Trung Quốc. Cô giải thích cảnh sắc Tân Cương đúng là rất đẹp, "đẹp đến mức xứng đáng vượt núi băng đèo để ngắm".

Thế nhưng nhà vệ sinh, cũng giống như bao điểm du lịch khác, sẽ có những nơi có sạch sẽ, khang trang, đem lại cho du khách trải nghiệm tiện nghi. Ngược lại cũng có những nơi điều kiện còn thiếu thốn, đặc biệt là các vệ sinh công cộng, du khách không tránh khỏi sự bất tiện khi sử dụng các nhà vệ sinh này.

"Điều kiện nhà vệ sinh thì đúng là 'mỗi nơi một kiểu'. Hãy coi việc 'tìm nhà vệ sinh sạch' là một phần của lịch trình mỗi ngày", nữ du khách nói. Từ kinh nghiệm của chính mình, cô đưa ra lời khuyên cho mọi người khi đi du lịch Tân Cương nói riêng cũng như những quốc gia, đất nước khác nói chung, hãy luôn chuẩn bị trước tinh thần, mang theo những vật dụng thiết yếu để phòng trường hợp đến những nơi không có nhà vệ sinh như ý muốn.

Tân Cương được du khách nhận xét là có cảnh sắc đẹp, nhưng việc tìm nhà vệ sinh như ý cũng vô cùng gian nan (Ảnh minh họa)

Cô cũng chia sẻ danh sách những nhà vệ sinh tốt và chưa tốt theo trải nghiệm của bản thân để các du khách khác tham khảo.

Muôn vẻ nhà vệ sinh khi du lịch Trung Quốc

Trên thực tế, câu chuyện của nữ du khách trên chỉ là 1 trong số rất nhiều câu chuyện dở khóc dở cười khác của các du khách Việt, liên quan tới nhà vệ sinh khi tới du lịch tại "quốc gia tỷ dân". Điển hình có thể kể tới những lần du khách bắt gặp nhà vệ sinh với bồn cầu xổm, nhà vệ sinh không có vòi xịt, nhà vệ sinh không có giấy hay thậm chí là... không có cửa.

Với nhà vệ sinh bồn cầu xổm, nhiều người Trung Quốc chia sẻ họ đã quá quen thuộc với kiểu bồn cầu này, thậm chí nếu được chọn giữa 2 loại là bồn cầu xổm và bồn cầu bệt, họ sẽ chọn loại xổm. Họ cho biết, việc ngồi xổm giúp họ không phải tiếp xúc với bất cứ bề mặt nào, đặc biệt khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng. Chính vì vậy họ sẽ có cảm giác sạch sẽ hơn.

Ngoài ra, theo nhiều chứng minh khoa học, tư thế ngồi xổm hi đi vệ sinh tương tự với tư thế squat khi tập thể dục. Bởi vậy mà tại nhiều nhà vệ sinh ở Trung Quốc, kiểu bồn xí xổm được chú thích là "Squat Toilet". Nó giúp căng cơ chân, cơ mông và săn chắc phần dưới. Ngoài ra, nó cũng giúp hạn chế một số bệnh về đường ruột, trực tràng hay bệnh trĩ. Theo nhiều tài liệu, tư thế đi vệ sinh tốt nhất cho sức khỏe cũng chính là tư thế ngồi xổm.

Ảnh minh họa

Tiếp đến là việc không có vòi xịt, không có giấy vệ sinh. Với vòi xịt, nhiều kiến trúc sư xây dựng giải thích, lý do có thể do diện tích khu vực vệ sinh hạn chế, không cho phép trang bị và lắp đặt thêm đường nước cho vòi xịt. Nhiều ý kiến khác cũng cho rằng, có thể do vấn đề sợ lãng phí nước cũng như để giữ gìn vệ sinh chung của khu vực này, hạn chế tình trạng bồn cầu luôn ẩm ướt, đặc biệt là tại các nơi công cộng nên vòi xịt không được lắp đặt.

Vấn đề về giấy vệ sinh cũng khá tương tự, đặc biệt ở nhà vệ sinh công cộng. Nó giúp hạn chế việc lãng phí. Du khách có thể tự chuẩn bị hoặc mua tại cửa với giá khoảng 1-2 NDT. Tuy nhiên, vẫn có những nhà vệ sinh được trang bị đầy đủ những công cụ trên để phục vụ du khách.

Thứ 3 là nhiều nhà vệ sinh công cộng, đặc biệt là ở vùng nông thôn Trung Quốc được nhiều du khách chia sẻ rằng không có cửa, chỉ có vách ngăn các buồng. Vấn đề này tùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của nơi mà du khách tới.

Du khách chia sẻ nhà vệ sinh không có cửa ở Trung Quốc (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh những nhà vệ sinh có phần "khó đỡ", ở Trung Quốc cũng có vô vàn những nhà vệ sinh tiện nghi, hiện đại khác. Chúng thường được gặp ở những thành phố lớn, trong các trung tâm thương mại lớn hay những khu vui chơi, giải trí sầm uất. Các nhà vệ sinh này được trang bị các hệ thống xả, khử khuẩn tự động, hay các công nghệ tiên tiến khác để phục vụ du khách.

Có thể thấy, mỗi trải nghiệm dù chỉ nhỏ nhất cũng để lại kỷ niệm đáng nhớ với du khách, để du khách thêm ấn tượng về chuyến đi mình đã trải qua.