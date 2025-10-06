Khách Việt kể chuyện du lịch Trung Quốc đúng dịp lễ Quốc khánh, nhận xét: "Đúng là nhớ đời!"

Nhắc tới những điểm đến du lịch nước ngoài hấp dẫn đối với riêng du khách Việt, không thể bỏ qua Trung Quốc. Trung Quốc có diện tích lãnh thổ rộng lớn, nhiều du khách chia sẻ nơi đây đem tới cho họ đa dạng trải nghiệm khác nhau, từ vui chơi giải trí, mua sắm, tham quan ngắm cảnh, cho đến tìm hiểu nét đa dạng của văn hóa bản địa.

Song cũng không ít lần chính các du khách Việt gặp phải những tình huống có phần khó đỡ tại nước bạn. Câu chuyện sau đây của một nữ du khách có tài khoản tên Linh Phương, đến từ Hà Nội là một ví dụ. Nữ du khách cho biết, cô gặp sự việc trên khi tới du lịch thủ đô Bắc Kinh vào đúng dịp Quốc khánh Trung Quốc cách đây nhiều năm.

Nữ du khách trong câu chuyện (Ảnh FBNV)

"Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi biết được việc cấm đường ở Bắc Kinh nó kinh khủng thế nào. Mình đi đúng gần dịp Quốc khánh Trung Quốc nên ngày đó họ có tập duyệt cho lễ buổi lễ chính. Khi đi chơi cũng không nghĩ gì nhiều ấy vậy mà đến khi tận mắt chứng kiến thì cũng đúng là nhớ đời!", cô nói.

Nữ du khách tường thuật cô và mẹ của mình đã vô tình đi vào đường cấm, và vì là người nước ngoài, không có căn cước công dân của người bản địa nên phải đi vòng một quãng đường rất xa, cả đi bộ và cả đi tàu, để có thể tới được khách sạn.

Thực tế, tình huống cấm đường để phục vụ cho những sự kiện trọng đại vào những ngày lễ lớn như Quốc khánh không phải là hiếm. Vì vậy du khách nếu du lịch vào những khoảng thời gian như vậy cần đọc kỹ các thông tin cũng như hướng dẫn của những người có thẩm quyền để tránh khỏi các rắc rối không đáng có.

Ảnh SMCP

Những hoạt động phổ biến chào mừng Quốc khánh ở Trung Quốc

Dịp Quốc khánh Trung Quốc (1/10) hằng năm được coi là một trong những kỳ nghỉ lễ lớn nhất của cả nước, thường kéo dài từ 7 đến 8 ngày nhờ việc điều chỉnh lịch làm việc. Theo Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc, Quốc khánh là một trong những ngày lễ quốc định quan trọng, được sắp xếp thành “tuần vàng du lịch” (黄金周), tạo điều kiện cho hàng trăm triệu người dân đi du lịch, nghỉ dưỡng hoặc trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Không khí lễ hội trong dịp này trải dài từ đô thị hiện đại đến làng quê. Trích Tân Hoa xã, nhiều thành phố tổ chức lễ thượng cờ trang trọng, màn pháo hoa quy mô lớn, trình diễn ánh sáng nghệ thuật và chiếu mapping trên các công trình kiến trúc biểu tượng. Đặc biệt, lễ thượng cờ tại Quảng trường Thiên An Môn sáng ngày 1/10 luôn thu hút hàng vạn người dân và du khách, trở thành nghi thức giàu ý nghĩa chính trị và văn hóa.

Dịp lễ Quốc khánh là dịp đông đảo người dân Trung Quốc du lịch tới những điểm nổi tiếng (Ảnh Britannica)

Song song đó, các hoạt động nghệ thuật như hòa nhạc ngoài trời, lễ hội đèn lồng, triển lãm thư pháp, nhiếp ảnh hay tuần lễ Kinh kịch cũng diễn ra sôi nổi. Theo Tân Hoa xã, chỉ riêng dịp Quốc khánh – Trung thu năm 2025, Trung Quốc đã tổ chức hơn 12.000 sự kiện văn hóa, trong đó có hơn 300 chương trình trình diễn ánh sáng và 500 buổi triển lãm di sản phi vật thể.

Ở khía cạnh du lịch, kỳ nghỉ Quốc khánh còn được gọi là “mùa cao điểm vàng”. Thông tin từ China Daily cho biết, lượng khách du lịch nội địa tăng mạnh với những địa danh cách mạng, du lịch tự lái để chủ động hành trình, hay du lịch nông thôn gắn với mùa thu hoạch như gặt lúa, hái trái cây.

Với giới trẻ, các hoạt động hiện đại như nhạc hội indie, nghệ thuật đường phố, chợ đêm và lễ hội ẩm thực vùng miền là lựa chọn phổ biến. Trích Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, nhiều địa phương cũng triển khai chương trình “tháng văn hóa – du lịch” với phiếu giảm giá, ưu đãi vé tham quan và khách sạn nhằm kích cầu tiêu dùng.

Nhiều hoạt động kỷ niệm thú vị chào mừng Quốc khánh Trung Quốc từ ngày 1/10 (Ảnh Ảnh Britannica)

Có thể thấy, kỳ nghỉ Quốc khánh còn là dịp bùng nổ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch. Thông tin từ Nhật báo Nam Phương cho biết, năm nay nhiều ứng dụng công nghệ như AI được đưa vào hỗ trợ người dân tránh tắc nghẽn, tối ưu lịch trình. Với du khách quốc tế, đây là cơ hội độc đáo để trải nghiệm bầu không khí lễ hội đặc trưng, chứng kiến sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, đồng thời khám phá sức sống sôi động của xã hội Trung Quốc trong những ngày hội lớn nhất năm.

Tuy nhiên, du khách cũng cần lưu ý rằng kỳ nghỉ Quốc khánh là thời điểm cao điểm du lịch lớn nhất trong năm tại Trung Quốc. Theo thông tin từ Nhật báo Trung Quốc, lượng khách di chuyển trong suốt “tuần vàng” thường lên đến hàng trăm triệu lượt, khiến các điểm tham quan nổi tiếng luôn trong tình trạng đông nghịt.

Ảnh ST

Vì vậy, du khách nên đặt vé máy bay, tàu hỏa, khách sạn và vé tham quan từ sớm để tránh tình trạng hết chỗ hoặc giá tăng cao. Trích khuyến nghị từ Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, du khách nên cân nhắc lựa chọn khởi hành vào những ngày giữa kỳ nghỉ để tránh cao điểm, đồng thời ưu tiên các điểm đến ít nổi tiếng hơn nhằm có trải nghiệm thoải mái hơn. Ngoài ra, việc sử dụng các ứng dụng chỉ đường, công cụ dự báo giao thông thông minh cũng giúp hạn chế rủi ro ùn tắc, đảm bảo hành trình thuận lợi. Đây là những lưu ý quan trọng để chuyến đi trong dịp Quốc khánh thực sự trọn vẹn và đáng nhớ.