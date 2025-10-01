Khách Việt kể chuyện du lịch Hàn Quốc, gặp rắc rối khi vào phòng khách sạn: "Thật sự không ngờ tới!"

Nhắc tới những điểm đến du lịch nước ngoài hấp dẫn đối với riêng du khách Việt, bên cạnh những cái tên có vị trí địa lý gần, cùng khu vực Đông Nam Á, cũng không thể bỏ qua những đất nước tuy ở xa hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc. Đặc biệt là Hàn Quốc, được nhiều du khách đánh giá là điểm du lịch phù hợp với mọi đối tượng, nhiều điểm vui chơi, giải trí, tìm hiểu văn hóa lịch sử hay cả ẩm thực địa phương, giá cả lại phải chăng.

Thế nhưng cũng không ít lần các du khách Việt gặp phải tình cảnh trớ trêu, dở khóc dở cười khi du lịch tại xứ sở kim chi. Câu chuyện được chia sẻ sau đây của nữ du khách tên Cẩm Tú, đến từ Hà Nội là một ví dụ. Cô cho biết rắc rối này phát sinh khi cô nhận phòng khách sạn.

Cụ thể, nữ du khách đã tìm hiểu trước về kiểu, dạng ổ cắm điện ở Hàn Quốc. Đó là dạng chân tròn, khác với chân dẹt thường dùng ở các loại giắc cắm sạc thiết bị điện tử ở Việt. Vì vậy, cô cũng chủ động mang theo bộ chuyển đổi riêng để phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Nữ du khách có ý thức tự chuẩn bị bộ chuyển đổi ổ cắm cho chuyến đi tới Hàn Quốc (Ảnh Cẩm Tú)

Tuy nhiên, cô không ngờ tới ở chỗ, ổ cắm trong khách sạn có dạng hình tròn, còn cô lại mua ổ cắm chuyển đổi dạng hình vuông. "Thật sự không thể ngờ tới, mình đã ý thức tự mua bộ chuyển đổi để cắm sạc rồi nhưng thế này thì vẫn không thể dùng được", Tú nói.

Trên thực tế, câu chuyện du khách gặp phải như trên không phải là hiếm, thậm chí có thể nói là rất phổ biến. Bên dưới chia sẻ của Cẩm Tú, nhiều người đưa ra lời khuyên, cô có thể hỏi mượn chính khách sạn đang lưu trú, có thể họ sẽ có dịch vụ cho thuê, cho mượn hoặc có phương án giải quyết cho du khách. Cuối cùng, Tú đã quyết định tự mua thêm 1 bộ chuyển đổi sạc mới để sử dụng.

Hình dáng của bộ chuyển đổi vô tình không trùng khớp với ổ cắm ở khách sạn (Ảnh Cẩm Tú)

Vì sao Hàn Quốc lại sử dụng ổ cắm chân trò thay vì chân dẹt?

Trong khi nhiều quốc gia áp dụng song song nhiều loại ổ cắm, Hàn Quốc lại chọn cách thống nhất với một chuẩn duy nhất: Ổ cắm dành cho phích cắm chân tròn, cụ thể là loại C và F theo tiêu chuẩn châu Âu. Đây là lựa chọn có từ thời kỳ công nghiệp hóa, khi Hàn Quốc du nhập hệ thống điện từ Đức – quốc gia vốn sử dụng rộng rãi loại phích Schuko (Type F).

Với điện áp 220V, tần số 60Hz, loại chân tròn tỏ ra phù hợp hơn vì diện tích tiếp xúc lớn, khả năng dẫn điện ổn định và độ bền cơ học cao, hạn chế tối đa hiện tượng đánh lửa hay nóng chảy phích khi sử dụng thiết bị công suất lớn như bếp điện, nồi cơm điện.

Ổ cắm ở Hàn Quốc là ổ cắm Type F (Ảnh minh họa)

Không chỉ dừng lại ở sự tiện lợi, quy chuẩn ổ cắm chân tròn ở Hàn Quốc còn là yếu tố an toàn. Khác với phích dẹt Type A và B ở Mỹ, Nhật Bản vốn thích hợp cho điện áp thấp 100–120V, chân tròn có độ chắc chắn cao hơn, giảm nguy cơ tuột lỏng hoặc phát sinh tia lửa trong môi trường điện áp cao. Đây cũng là lý do du khách mang theo thiết bị từ Mỹ hoặc Nhật thường buộc phải dùng adapter chuyển đổi khi đến Hàn Quốc.

Trên thực tế, hệ thống ổ cắm tại Hàn Quốc được quản lý theo chuẩn KS C8305, đảm bảo sự đồng nhất trên toàn quốc. Điều này giúp du khách yên tâm khi di chuyển từ Seoul tới Busan hay Jeju mà không phải lo lắng về sự khác biệt vùng miền trong cách dùng ổ cắm. Chính sách thống nhất cũng giúp các nhà sản xuất điện gia dụng trong nước tập trung phát triển theo một chuẩn, giảm chi phí và rủi ro.

Để dễ hình dung, có thể so sánh trực quan giữa hai loại giắc phổ biến: Chân tròn – được dùng tại Hàn Quốc và hầu hết châu Âu – với chân dẹt – chủ yếu tại Mỹ và Nhật Bản. Hình minh họa cho thấy rõ sự khác biệt: phích tròn với hai chân hình trụ chắc chắn, ôm khít ổ cắm, trong khi phích dẹt có hai lá kim loại mỏng, dễ tháo lắp nhưng kém ổn định hơn trong môi trường điện áp cao.

Ảnh minh họa

Vì vậy, nếu du khách chuẩn bị đến Hàn Quốc, lời khuyên hữu ích là hãy mang theo bộ chuyển đổi phù hợp để tránh tình trạng “dở khóc dở cười” khi không thể sạc điện thoại hay các thiết bị điện, điệ tử cá nhân như máy tính, máy làm tóc... Việc nắm rõ quy chuẩn ổ cắm không chỉ giúp chuyến đi thuận lợi mà còn đảm bảo an toàn cho chính du khách khi sử dụng thiết bị điện ở xứ sở kim chi.



