Khách Việt kể chuyện đi ngắm tuyết trên núi cao hơn 4000m ở Trung Quốc, nhận xét: "Không ngờ đến mức này!"

Nhắc tới những điểm đến du lịch nước ngoài hấp dẫn đối với riêng du khách Việt, không thể bỏ qua Trung Quốc. Trung Quốc có diện tích lãnh thổ rộng lớn, nhiều du khách chia sẻ nơi đây đem tới cho họ đa dạng trải nghiệm khác nhau, từ vui chơi giải trí, mua sắm, tham quan ngắm cảnh, cho đến tìm hiểu nét đa dạng của văn hóa bản địa.

Song cũng không ít lần chính các du khách Việt gặp phải những tình huống có phần khó đỡ tại nước bạn. Sau đây là một ví dụ, câu chuyện được nữ du khách Việt tên P.M.Nguyệt kể lại. Cụ thể, trong chuyến đi tới Kiệu Tử Sơn - Vân Nam, du khách cùng con trai của mình sau khi leo tới đỉnh núi để ngắm tuyết, trên đường trở về đã bị "sốc" độ cao.

Tình huống này khiến sức khoẻ của cả 2 bị ảnh hưởng. "Dù đã dùng cả bình oxy nhưng thật sự không ngờ đến mức này, mình với con trai đều phải công nhận là rất mệt. Cậu con trai 9 tuổi của tôi còn tuyên bố sẽ không bao giờ đi đến những nơi phải leo núi nữa", chị Nguyệt nói.

Hình ảnh từ chuyến đi của du khách, trong ảnh là cậu con trai 9 tuổi đi cùng cô (Ảnh NVCC)

Thực tế, Kiệu Tử Sơn đang nổi lên như một điểm đến đặc biệt của Vân Nam, được nhiều du khách Việt quan tâm. Đến đây, du khách có thể tận mắt thấy tuyết, băng và biển mây ngay tại miền nam Trung Quốc. Nhiều du khách Việt nói thêm, đây là điểm đến di chuyển không quá mất nhiều thời gian, chi phí lại rất hợp lý. Khảo sát từ các đơn vị cung cấp tour, giá cho 1 tour trọn gói đi Kiệu Tử Sơn khoảng 4-5 ngày chỉ từ hơn 6 triệu đồng.

Kiệu Tử Sơn thật sự ở đâu, di chuyển thế nào?

Theo China Highlights, Kiệu Tử Sơn là ngọn núi tuyết nằm gần Côn Minh nhất, cho phép du khách trải nghiệm tuyết mà không cần di chuyển tới Tây Tạng hay các vùng cao quá xa. Ngọn núi này có độ cao khoảng hơn 4.200m so với mực nước biển, thông tin được Baidu Baike và cổng thông tin du lịch tỉnh Vân Nam xác nhận.

Tên gọi Kiệu Tử Sơn xuất phát từ hình dáng đỉnh núi, được cho là giống một chiếc kiệu cổ khi nhìn từ xa. Theo People’s Dail, điểm đặc biệt của Kiệu Tử Sơn nằm ở hệ sinh thái phân tầng rõ rệt theo độ cao: từ rừng lá rộng ở thấp, rừng thông – lãnh sam ở trung tầng, cho tới đồng cỏ núi cao và các khu vực băng tuyết vào mùa đông. Chính sự chuyển đổi này khiến nhiều chuyên gia gọi đây là nơi du khách có thể cảm nhận “bốn mùa chỉ trong một chuyến đi”.

Ảnh China Highlights

Ảnh China Highlights

Vào mùa đông, theo China National Geography, nhiệt độ thấp khiến nhiều thác nước đóng băng, hình thành thác băng và băng treo phủ kín vách đá – cảnh quan hiếm gặp ở khu vực phía nam Trung Quốc.

Thông tin từ Travel China Guide, du khách quốc tế thường chọn Côn Minh làm điểm trung chuyển để tới Kiệu Tử Sơn. Từ Việt Nam, du khách có thể bay thẳng hoặc nối chuyến tới Côn Minh, sau đó di chuyển đường bộ khoảng 150 km, mất trung bình 3–4 giờ để tới khu du lịch. Các tuyến đường hiện nay chủ yếu phục vụ xe du lịch và xe theo tour.

Trải nghiệm nào đáng thử khi tới Kiệu Tử Sơn?

Theo tư vấn của các hãng lữ hành Trung Quốc được Travel China Guide và China Highlights dẫn lại, trải nghiệm quan trọng nhất tại Kiệu Tử Sơn là kết hợp cáp treo và đi bộ ngắn trên cao, thay vì cố gắng leo núi dài ngày. Nhờ hệ thống cáp treo, du khách có thể nhanh chóng tiếp cận khu vực có tuyết, băng và biển mây mà không đòi hỏi thể lực quá tốt – điều đặc biệt phù hợp với khách du lịch phổ thông, gia đình hoặc người lớn tuổi.

Một vài hình ảnh du khách Việt gần đây tới Kiệu Tử Sơn (Ảnh Tổng hợp)

Nếu như mùa đông là thời điểm lý tưởng để ngắm thác băng và băng treo, thì mùa xuân – đầu hè lại phù hợp cho việc đi bộ nhẹ giữa rừng thông và ngắm hoa đỗ quyên núi cao. Các chuyên gia cũng khuyến nghị du khách nên dành thời gian linh hoạt trong ngày, bởi thời tiết thay đổi nhanh có thể tạo ra những khoảnh khắc biển mây hoặc ánh sáng rất đẹp, nhưng cũng có lúc sương mù dày và gió lạnh xuất hiện bất ngờ.

Du khách khi tới Kiệu Tử Sơn cần đặc biệt chú ý đến yếu tố thời tiết và độ cao. Nhiệt độ trên núi có thể thấp hơn khu vực Côn Minh từ 10–15 độ C, kể cả vào mùa hè, trong khi mùa đông thường xuất hiện băng tuyết và gió mạnh. Vì vậy, việc chuẩn bị áo ấm, mũ, găng tay và giày chống trơn là cần thiết để đảm bảo an toàn khi di chuyển.

Ảnh O Trip

Bên cạnh đó, do khu vực tham quan nằm ở độ cao lớn, Travel China Guide cũng lưu ý những người có tiền sử tim mạch, huyết áp hoặc sức khỏe không ổn định nên cân nhắc kỹ việc lên quá cao, tránh vận động mạnh và cần nghỉ ngơi đầy đủ. Nhiều du khách trên Trip.com chia sẻ rằng việc đi theo tour hoặc có hướng dẫn viên giúp họ yên tâm hơn, nhất là với khách nước ngoài không rành tiếng Trung và chưa quen điều kiện địa hình núi cao.



