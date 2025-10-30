Khách Việt kể chuyện đi du lịch Trung Quốc, nhận xét: "Rất muốn mua 1 thứ về nhưng không thể"

Nhắc tới những điểm đến du lịch nước ngoài hấp dẫn đối với riêng du khách Việt, không thể bỏ qua Trung Quốc. Trung Quốc có diện tích lãnh thổ rộng lớn, nhiều du khách chia sẻ nơi đây đem tới cho họ đa dạng trải nghiệm khác nhau, từ vui chơi giải trí, mua sắm, tham quan ngắm cảnh, cho đến tìm hiểu nét đa dạng của văn hóa bản địa.

Song cũng không ít lần chính các du khách Việt gặp phải những tình huống có phần khó đỡ tại nước bạn. Câu chuyện sau đây của một nữ du khách tên P.T.Hà (31 tuổi, đến từ Hà Nội). Cô chia sẻ gặp phải tình huống khi tới thăm chợ hoa Đấu Nam, Côn Minh.

Đấu Nam nổi tiếng là chợ hoa tươi lớn nhất Châu Á. Nằm ở quận Thành Cống, thành phố Côn Minh. Đây được xem là “vương quốc hoa tươi” lớn nhất Trung Quốc và hàng đầu châu Á. Mỗi ngày, hàng triệu cành hoa từ khắp tỉnh Vân Nam được tập kết, đấu giá và xuất khẩu đi nhiều quốc gia.

Với không gian ngập tràn sắc màu và hương thơm, Đấu Nam không chỉ là trung tâm giao thương hoa tươi sầm uất mà còn là điểm tham quan độc đáo, thu hút du khách. Tuy nhiên, khi nhóm du khách gia đình T.Hà tới đây, hướng dẫn viên liên tục nhắc nhở các du khách không được mua bất kỳ cây hay hoa, thậm chí là hạt giống nào về nước làm quà. “Ở đây rất nhiều cây hoa tươi đẹp và đặc biệt giá rất rẻ. Tôi rất muốn mua về nhưng không thể”.

Vì sao lại như vậy?

Gia đình du khách trong câu chuyện, dù rất muốn nhưng họ không thể mua cây trồng, hoa, thậm chí là hạt giống từ Trung Quốc về Việt Nam (Ảnh NVCC)

Vì sao du khách không được mang cây, hạt giống ra khỏi Trung Quốc?

Theo Hải quan Thâm Quyến (Shenzhen Customs), hạt giống, cây giống và các loại vật liệu thực vật có khả năng sinh sản đều nằm trong danh mục hàng hóa bị cấm hoặc hạn chế xuất nhập cảnh. Cụ thể, trong danh mục được công bố, mục số 3 nêu rõ: “Hạt giống (cây con), cây giống và các vật liệu thực vật có khả năng sinh sản” không được mang ra, mang vào Trung Quốc nếu không có giấy phép kiểm dịch hợp lệ.

Bên cạnh đó, trang thông tin của Cục Kiểm dịch động thực vật Trung Quốc cũng cảnh báo rằng việc mang hạt giống, cây trồng ra khỏi lãnh thổ mà không qua kiểm tra có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cơ quan này cho biết: “Hạt giống nhập hoặc xuất trái phép có thể mang theo sinh vật ngoại lai hoặc vi khuẩn gây bệnh, dẫn đến xâm nhập sinh vật và dịch bệnh xuyên biên giới”.

Luật Kiểm dịch động thực vật khi xuất nhập cảnh của Trung Quốcquy định cụ thể: “Bất kỳ ai muốn nhập hoặc xuất khẩu hạt giống, cây giống hay các vật liệu sinh sản khác đều phải nộp đơn xin phép trước với cơ quan kiểm dịch”. Quy trình này chỉ áp dụng cho tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu nông nghiệp, không dành cho khách du lịch thông thường.

Ảnh YN People China

Các trang du lịch quốc tế như Travel China Guide và China Highlights cũng đều đưa ra khuyến cáo tương tự, nhấn mạnh rằng “Hạt giống, cây và các vật liệu sinh sản khác là mặt hàng bị cấm khi xuất hoặc nhập cảnh Trung Quốc”. Nghĩa là, ngay cả khi du khách chỉ muốn mang vài gói hạt hoa nhỏ về làm quà, hành vi đó vẫn có thể bị xem là vi phạm quy định xuất khẩu thực vật trái phép.

Mùa quà lưu niệm gì khi du lịch Trung Quốc?

Thay vì mang cây cảnh hay hạt giống – những mặt hàng dễ bị tịch thu tại sân bay – du khách có thể chọn nhiều món quà lưu niệm hợp pháp, mang đậm dấu ấn văn hóa Trung Hoa.

Các sản phẩm đồ lưu niệm nhỏ gọn luôn được ưa chuộng, chẳng hạn như cốc sứ in hình thành phố, miếng dán tủ lạnh, móc khóa, bưu thiếp, tranh phong cảnh hoặc thư pháp mini. Nhiều du khách thích mua những món quà in hình Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành, Tháp Thiên An Môn, gấu trúc Thành Đô, hoặc skyline Thượng Hải – vừa mang tính biểu tượng, vừa dễ gói gọn trong hành lý.

Đi du lịch Trung Quốc, du khách có thể chọn nhiều món đồ nhỏ xinh khác mang về làm quà cho bạn bè, người thân (Ảnh Tổng hợp)

Nếu yêu thích văn hóa truyền thống, bạn có thể chọn lụa Tô Châu, đồ gốm Cảnh Đức Trấn, quạt giấy, con dấu khắc tên bằng chữ Hán, hay trà đóng hộp tinh xảo. Với tín đồ ẩm thực, kẹo hạnh nhân Bắc Kinh, bánh nguyệt, mứt hoa quả khô hoặc trà hoa cúc, trà ô long cũng là lựa chọn an toàn và ý nghĩa.

Ngoài ra, nhiều cửa hàng tại Bắc Kinh, Thượng Hải hay Tây An còn bán các bộ sưu tập nghệ thuật dân gian như tranh cắt giấy, mặt nạ Kinh kịch, tượng đất nung mô phỏng binh mã dũng. Đây là những món quà nhỏ nhưng thể hiện tinh thần nghệ thuật và lịch sử lâu đời của Trung Quốc.

Điều quan trọng là du khách nên mua sản phẩm có bao bì, nhãn mác rõ ràng, nguồn gốc hợp pháp, tránh hàng rời hoặc hàng thủ công sử dụng nguyên liệu tự nhiên chưa qua xử lý, vì cũng có thể bị xem là sản phẩm từ thực vật cần kiểm dịch.



