Khách Việt kể chuyện đến tham quan điểm nổi tiếng Trung Quốc, nhận xét: "Tôi không nghĩ đến mức này!"

Nhắc tới những điểm đến du lịch nước ngoài hấp dẫn đối với riêng du khách Việt, không thể bỏ qua Trung Quốc. "Quốc gia tỷ dân" sở hữu diện tích lãnh thổ rộng lớn với nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, sự đa dạng phong phú trong văn hóa, và đặc biệt là sự hiện đại, tiên tiến, văn minh thể hiện qua nhiều yếu tố, khiến du khách phải trầm trồ.

Câu chuyện sau đây của một nữ du khách Việt tên P.T.Hà (30 tuổi, đến từ Hà Nội) là một ví dụ. Cụ thể, trong chuyến đi tới Bắc Kinh - thủ đô Trung Quốc vào tháng 3 năm ngoái, vợ chồng nữ du khách đã vô cùng bất ngờ với các bước kiểm tra nghiêm ngặt dành cho du khách ra vào Quảng trường Thiên An Môn.

Nữ du khách kể lại, khách sạn cô và chồng lưu trú nằm cách Quảng trường không xa, có thể đi bộ. Sau khi đi qua đường hầm đi bộ sang tới Quảng trường, chưa thể vào ngay, 2 du khách Việt phải trải qua các bước kiểm tra an ninh, rà soát hành lý vô cùng nghiêm ngặt. Các bước bao gồm quét hành lý, xuất trình hộ chiếu, chụp ảnh cá nhân...

Sau khi hoàn thành tất cả, du khách mới có thể được vào Quảng trường. "Tôi và chồng chỉ có ý định vào đi dạo trong Quảng trường. Không nghĩ đến mức này. Chưa kể bên ngoài còn có thật sự rất rất nhiều binh lính canh gác, tuần tra nữa", T.Hà kể thêm.

Ảnh Walled Culture

Quy định nghiêm ngặt dành cho du khách vào Thiên An Môn

Quảng trường Thiên An Môn – biểu tượng chính trị, lịch sử nổi tiếng luôn là điểm đến hàng đầu với những ai tới Trung Quốc nói chung hay thủ đô Bắc Kinh nói riêng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khu vực này được quản lý với những quy định vô cùng nghiêm ngặt.

Trích thông tin từ Ban Quản lý Thiên An Môn, từ ngày 15/12/2021, toàn bộ người dân và khách du lịch, kể cả chỉ đi dạo trong quảng trường, đều bắt buộc phải đặt chỗ trước theo hình thức thực danh. Việc đặt chỗ được thực hiện qua các kênh chính thức như ứng dụng “Beijing Tong”, “Beijing Daily” hoặc mini-program WeChat. Theo China News, khi đăng ký, du khách quốc tế phải nhập thông tin hộ chiếu, trong khi công dân Trung Quốc dùng số căn cước công dân.

Trích từ trang web chính thức của Chính phủ Trung Quốc, mỗi lượt đặt cho tối đa 7 người, không quá 4 người lớn. Và tất cả đều phải đi qua cổng kiểm tra an ninh điện tử, kể cả khi đã đặt chỗ thành công. Nếu du khách đã mua vé tham quan Lăng Mao Trạch Đông hoặc Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc, vé đó đã bao gồm quyền vào quảng trường, do đó không cần đăng ký riêng.

Ảnh NPR

Du khách cần qua các bước kiểm tra an ninh nghiêm ngặt trước khi vào Quảng trường Thiên An Môn (Ảnh Dream Times)

Với những du khách chưa đặt vé trước, có thể tới trực tiếp để nhận được hướng dẫn của các nhân viên tại Thiên An Môn. Và dù có đặt trước hay không, du khách vẫn cần mang theo giấy tờ tùy thân để kiểm tra an ninh trước khi vào.

Khâu kiểm tra an ninh tại quảng trường cũng được tiến hành nghiêm ngặt không kém. Cụ thể, bất cứ ai đi vào đều phải qua cổng soi chiếu an ninh và đối chiếu giấy tờ tùy thân với thông tin đặt chỗ. Các vật dụng như dao, kéo, bật lửa, chất lỏng dung tích lớn hoặc bất kỳ vật nhọn, nguy hiểm nào đều bị cấm mang theo.

Ngay cả những món đồ tưởng chừng đơn giản như bình nước lớn hay gậy chụp ảnh cũng có thể bị nhân viên an ninh từ chối nếu gây nguy cơ mất an toàn. Túi xách của du khách sẽ được soi chiếu bằng máy X-quang, trong một số trường hợp nhân viên có thể yêu cầu mở để kiểm tra thủ công.

Ba lô, túi xách du khách mang vào bên trong Thiên An Môn cũng được kiểm tra kỹ càng (Ảnh Flickr)

Khi lên kế hoạch tham quan, du khách cũng cần nắm rõ thời gian hoạt động và các quy định về an ninh tại Quảng trường Thiên An Môn. Theo thông tin từ Travel China Guide, Quảng trường mở cửa khoảng 1 giờ trước khi mặt trời mọc và đóng cửa 1 giờ sau khi mặt trời lặn. Điều này đồng nghĩa, thời gian tham quan mỗi ngày sẽ thay đổi theo mùa, ví dụ mùa hè mở cửa sớm hơn để phục vụ du khách xem lễ thắp cờ lúc bình minh. Du khách nên chủ động theo dõi lịch trình thắp – hạ cờ để sắp xếp chuyến đi phù hợp.

Ngoài ra, theo Báo Bắc Kinh, khu vực quanh Thiên An Môn thường xuyên áp dụng các biện pháp phong tỏa, phân luồng giao thông và cấm bay flycam trong những dịp lễ lớn như Quốc khánh (1/10) hay Quốc tế Lao động (1/5). Du khách cần chú ý theo dõi thông báo trước chuyến đi để tránh trường hợp đến nơi nhưng quảng trường tạm đóng cửa vì sự kiện chính trị hoặc lễ kỷ niệm.

Đến Quảng trường Thiên An Môn thăm quan những đâu?

Không chỉ là trung tâm chính trị, Quảng trường Thiên An Môn còn mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm tham quan đặc sắc. Nổi bật nhất là lễ thắp và hạ cờ diễn ra hằng ngày, thu hút đông đảo người dân Trung Quốc và khách quốc tế.

Ngay giữa quảng trường là Đài Tưởng niệm Anh hùng Nhân dân, công trình bằng đá hoa cương cao 38 mét được khánh thành năm 1958 để tưởng nhớ những người đã hy sinh trong các cuộc đấu tranh cách mạng. Trích từ Travel China Guide, xung quanh bệ đài có khắc tám bức phù điêu thể hiện những sự kiện lịch sử trọng đại, giúp du khách hiểu thêm về hành trình đấu tranh của Trung Quốc hiện đại.

Ảnh Easy Tour China

Phía nam quảng trường là Lăng Chủ tịch Mao Trạch Đông, nơi an nghỉ của vị lãnh tụ được coi là cha đẻ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Công trình mở cửa từ thứ Ba đến Chủ Nhật, buổi sáng từ 8h đến 12h, riêng các ngày kỷ niệm đặc biệt còn mở thêm buổi chiều. Việc vào lăng có những quy định nghiêm ngặt, du khách phải ăn mặc chỉnh tề, không được mang theo túi xách lớn và tuyệt đối giữ trật tự.

Bên phía đông quảng trường là Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc, nơi trưng bày hàng nghìn hiện vật quý, từ đồ đồng, gốm sứ cho đến các tư liệu hiện đại. Đối diện bên kia, phía tây là Đại lễ đường Nhân dân, tòa nhà chính trị quan trọng nhất của Trung Quốc, thường chỉ mở cửa trong những dịp đặc biệt nhưng du khách vẫn có thể chiêm ngưỡng từ bên ngoài.

Với sự kết hợp của những công trình lịch sử, văn hóa và chính trị, Quảng trường Thiên An Môn không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn đem đến trải nghiệm toàn diện cho bất kỳ ai một lần ghé thăm.

Lăng Chủ tịch Mao Trạch Đông (ảnh trái) và Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc (ảnh phải) là 2 điểm đến nổi bật tại Thiên An Môn (Ảnh Beijing Private Tour)







