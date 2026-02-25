Khách Việt há hốc khi thấy quán ăn ở Trung Quốc treo hết thịt ra đường, không ngờ là cách làm cực thông minh

Du lịch Trung Quốc những năm gần đây ngày càng được du khách Việt yêu thích, không chỉ vì cảnh đẹp cổ trấn, núi non hùng vĩ mà còn bởi văn hóa ẩm thực đa dạng và đôi khi còn có những tình huống… gây sốc nhẹ.

Và đúng với tinh thần "đi để mở mang tầm mắt", anh chàng Vĩnh Thích Ăn Ngon - một nhà sáng tạo đam mê ẩm thực và cũng thích du lịch - vừa có chuyến khám phá tại Trung Quốc đã mang về một trải nghiệm khiến dân mạng bàn tán rôm rả.

Trong hành trình ghé thăm Ô Trấn (Chiết Giang) - một cổ trấn nổi tiếng với những mái nhà đen cổ kính và kênh nước uốn lượn - Vĩnh Thích Ăn Ngon tình cờ đi ngang qua một quán ăn địa phương. Và rồi anh chàng phải khựng lại khi chứng kiến cảnh tượng trước cửa quán: người ta treo la liệt đủ loại thịt: từ thịt lợn, thịt vịt cho đến những dải lạp xưởng đỏ au. Tất cả đều được phơi thẳng ra ngoài đường, ngay trước tầm mắt người qua lại.

(Ảnh: NVCC)

Không tủ kính, không che chắn, không hề có dấu hiệu "giấu giếm". Giữa khung cảnh cổ trấn có du lịch qua lại, hình ảnh những tảng thịt được treo ngay ngoài đường đi quả thật khiến không ít du khách cảm thấy bất ngờ và lạ lẫm. Thậm chí, nếu nhìn lướt qua, nhiều người có thể nghĩ ngay đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, sau đó, Vĩnh Thích Ăn Ngon chợt để ý đến thời tiết hôm đó tại Ô Trấn và phát hiện một chi tiết quan trọng: nhiệt độ ngoài trời chỉ vỏn vẹn 2 độ C. Và thế là mọi chuyện bỗng trở nên hợp lý.

Ở mức nhiệt gần chạm ngưỡng đóng băng như vậy, không khí bên ngoài chẳng khác gì một "chiếc tủ lạnh khổng lồ" tự nhiên. Việc treo thịt ra ngoài không chỉ giúp bảo quản thực phẩm tươi lâu mà còn giữ được độ khô ráo, hạn chế ẩm mốc.

Đặc biệt với các loại thịt muối, lạp xưởng - vốn cần không khí lạnh và khô để lên men hoặc se mặt - cách làm này thậm chí còn hiệu quả hơn việc để trong môi trường kín.

Nói cách khác, thay vì tốn điện cho tủ đông công suất lớn, quán ăn đã tận dụng chính thời tiết mùa đông để bảo quản thực phẩm một cách tự nhiên và tiết kiệm.

(Ảnh: NVCC)

Thực tế, ở nhiều vùng phía đông Trung Quốc, đặc biệt là các tỉnh có mùa đông lạnh sâu, việc treo thịt ngoài hiên nhà vào mùa lạnh là chuyện khá quen thuộc. Người dân thường tranh thủ những ngày nhiệt độ xuống thấp để làm lạp xưởng, thịt muối, vịt khô… Tuy nhiên, với du khách đến từ những quốc gia nhiệt đới như Việt Nam - nơi nhiệt độ hiếm khi xuống quá thấp - hình ảnh này dễ tạo cảm giác "khó hiểu" ban đầu.

Thế mới thấy, du lịch đôi khi không chỉ là ngắm cảnh đẹp hay ăn món ngon, mà còn là cơ hội để hiểu thêm cách sống, cách thích nghi của người dân bản địa với điều kiện tự nhiên xung quanh.