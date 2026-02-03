Khách Việt có trải nghiệm toát mồ hôi" khi đi tàu ở Hàn Quốc, lý do đến từ điều nhiều người hay mắc

Du lịch Hàn Quốc vốn được nhiều du khách Việt lựa chọn nhờ hệ thống giao thông hiện đại, tàu cao tốc nhanh chóng cùng lịch trình dễ sắp xếp. Thế nhưng, chỉ cần một chút chủ quan trong việc canh giờ, chuyến đi trong mơ cũng có thể biến thành kỷ niệm "toát mồ hôi" - như câu chuyện của chị Minh Anh (Hà Nội) dưới đây.

Theo chia sẻ, Minh Anh đã có chuyến du lịch tự túc tại Hàn Quốc cùng bạn bè trong khoảng 9 ngày. Trong lịch trình, cô có một chặng di chuyển bằng tàu cao tốc từ Busan về Seoul - vốn được xem là phương tiện tiện lợi và đúng giờ bậc nhất xứ kim chi.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Minh Anh không… ước lượng quá sát thời gian từ khách sạn ra ga tàu.

Cô kể, do khoảng cách từ nơi lưu trú đến ga khá xa nên ban đầu dự định đi xe bus cho tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, thực tế lại không "thuận buồm xuôi gió" như tính toán. Thời gian chờ xe bus lâu hơn dự kiến, sau đó lại lên nhầm tuyến, buộc phải xuống xe và đứng đợi chuyến khác.

"Từng phút trôi qua mà mình bắt đầu thấy hơi hoảng, vì nhìn đồng hồ thì giờ tàu chạy đã gần kề", Minh Anh nhớ lại.

Khi nhận ra nếu tiếp tục chờ bus thì khả năng lỡ chuyến rất cao, cô đành cắn răng gọi taxi với mức giá không hề rẻ. Nhưng ngay cả khi đã ngồi trên taxi, cảm giác lo lắng vẫn không giảm, bởi thời gian lúc này đã cực kỳ sát giờ.

Đến khi xe vừa dừng trước ga, Minh Anh và các bạn lập tức kéo vali lao vào bên trong, vừa chạy vừa dò bảng điện tử tìm sân ga của mình. Cô gần như phải "phi nước đại" giữa dòng người đông đúc, vali va đập liên tục xuống nền nhà.

Vị khách Việt chia sẻ: "Lần đầu tiên và duy nhất trong đời, tính đến thời điểm này, mình trải qua cảm giác vừa đặt chân được lên tàu thì tàu lăn bánh. Nghĩa là chỉ cần chậm 1 giây thôi thì bọn mình đã lỡ chuyến tàu đó".

Sau khi ổn định chỗ ngồi và thở phào nhẹ nhõm, Minh Anh mới kịp kiểm tra lại hành lý. Và đến khi về tới Seoul, cô mới phát hiện chiếc vali đã bị bung vỡ vài góc trong lúc kéo và chạy thục mạng. May mắn là đồ đạc bên trong vẫn còn nguyên, không bị thất lạc hay hư hỏng.

Dù kết thúc hành trình an toàn, nhưng trải nghiệm này khiến Minh Anh nhớ mãi và tự nhận đó là một bài học "đắt giá".

"Từ giờ trở đi, mình luôn tự nhắc phải ra ga sớm hơn ít nhất 30 - 45 phút, đặc biệt là với tàu cao tốc. Ở nước ngoài, chỉ cần lỡ chuyến là kéo theo đủ thứ rắc rối phía sau, từ đổi vé cho đến đảo lộn cả lịch trình", cô nói.

Qua câu chuyện của Mình, nhiều người cũng đồng tình rằng đây là lỗi rất dễ mắc khi đi du lịch tự túc: canh thời gian quá sát, đánh giá thấp các yếu tố phát sinh như kẹt xe, chờ phương tiện công cộng hay nhầm tuyến. Trong khi đó, tàu cao tốc ở Hàn Quốc lại cực kỳ đúng giờ, gần như không có khái niệm "chờ khách".

Một chút chủ quan có thể khiến bạn phải trả giá bằng tiền taxi đắt đỏ, một chiếc vali sứt mẻ - hoặc tệ hơn là lỡ cả chuyến tàu.

Và có lẽ, bài học rút ra sau sự cố "vỡ vali" này là: khi di chuyển bằng tàu cao tốc ở nước ngoài, đặc biệt tại những quốc gia nổi tiếng đúng giờ như Hàn Quốc hay Nhật Bản, hãy luôn dành dư thời gian cho mọi tình huống có thể xảy ra. Bởi đôi khi, chỉ một quyết định nhỏ cũng đủ khiến chuyến đi trở thành kỷ niệm nhớ đời.