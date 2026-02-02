Khách Việt bất ngờ khi bước vào nhà sinh công cộng ở Đài Loan, nhận xét: "Hiếm ở đâu thế này!"

Nhắc tới những điểm du lịch nước ngoài thu hút đông đảo du khách Việt, không thể bỏ qua cái tên Đài Loan (Trung Quốc). Nơi đây hấp dẫn du khách không chỉ bởi nền ẩm thực, những món ăn, đồ uống đặc trưng, những địa điểm vui chơi, giải trí, các danh lam thắng cảnh, mà còn bởi những chi tiết rất nhỏ trong đời sống thường ngày.

Câu chuyện sau đây được cặp đôi du khách Việt chia sẻ là một ví dụ như thế. Cụ thể, anh B.M.Hà và chị P.T.Hà cho biết sau chuyến du lịch tới Đài Bắc vào hồi cuối tháng 1 vừa qua, điều khiến họ ấn tượng sâu sắc chính là sự đầu tư chỉn chu vào khu vực nhà vệ sinh công cộng của chính quyền địa phương. "Tôi đã tới nhà vệ sinh công cộng ở trung tâm thương mại, ở ngoài đường phố hay tại những khu du lịch, tham quan, ga tàu đông người. Tất cả đều rất thơm đặc biệt, cảm giác sạch sẽ và yên tâm vô cùng. Thật sự hiếm ở đâu thế này!"

Cặp đôi du khách trong câu chuyện (Ảnh NVCC)

Điều khiến nhà vệ sinh công cộng luôn sạch, luôn thơm

Theo các tài liệu công bố bằng tiếng Anh của Taiwan Environmental Protection Administration (EPA Đài Loan), nguyên tắc cốt lõi trong quản lý nhà vệ sinh công cộng là xử lý tận gốc nguyên nhân gây mùi, thay vì dùng hương liệu để che lấp.

Điều này thể hiện rõ ngay từ khâu thiết kế. Phần lớn nhà vệ sinh công cộng tại Đài Bắc được trang bị hệ thống thông gió mạnh, hoạt động liên tục, kết hợp với thông gió tự nhiên ở công viên và không gian mở. Sàn nhà có độ dốc hợp lý, sử dụng vật liệu chống thấm và dễ làm sạch, giúp hạn chế tình trạng đọng nước – yếu tố quan trọng nhất khiến mùi hôi hình thành và tồn tại lâu trong môi trường kín. Khi không gian luôn khô và thoáng, mùi khó có cơ hội phát sinh.

Bên cạnh thiết kế, tần suất vệ sinh là yếu tố được nhấn mạnh trong các chương trình của EPA Đài Loan. Từ năm 2017, cơ quan này đã triển khai kế hoạch Promotion Plan for High-Quality Public Restrooms and Beautiful Environments, phối hợp cùng chính quyền địa phương nâng cấp và quản lý hàng chục nghìn nhà vệ sinh công cộng trên toàn đảo.

Một số hình ảnh cho thấy các nhà vệ sinh công cộng ở Đài Loan rất sạch (Ảnh TH)

Tại Đài Bắc, nhiều nhà vệ sinh ở ga MRT, khu du lịch, công viên được lau dọn nhiều lần mỗi ngày, kèm bảng ghi rõ thời gian vệ sinh và đơn vị phụ trách. Người dân và du khách có thể phản ánh trực tiếp nếu chất lượng không đảm bảo, buộc đơn vị quản lý phải xử lý nhanh. Theo số liệu EPA công bố, Đài Loan hiện có hơn 40.000–45.000 nhà vệ sinh công cộng, trong đó phần lớn đạt xếp hạng “chất lượng cao” qua các đợt đánh giá định kỳ.

Đi cùng với đó là ý thức sử dụng của người dân. Báo chí Đài Loan và các bài bình luận trên UDN, Yahoo Taiwan đều cho rằng việc giữ gìn nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ đã trở thành thói quen. Nhà vệ sinh được xem là một phần hình ảnh đô thị, gắn trực tiếp với chất lượng sống và trải nghiệm du lịch, nên hành vi sử dụng cũng mang tính tự giác cao hơn.

Một điểm đáng chú ý là nhiều nhà vệ sinh công cộng tại Đài Bắc không sử dụng mùi hương nồng. Theo các tài liệu truyền thông của EPA Đài Loan, khi nền tảng thông gió, độ khô và vệ sinh đã được đảm bảo, việc dùng mùi mạnh là không cần thiết. Một số nơi chỉ dùng chất khử mùi sinh học hoặc hương rất nhẹ, đủ tạo cảm giác sạch sẽ mà không gây khó chịu.

Công tác vệ sinh luôn được chú trọng (Ảnh Tapei Times)





Du khách nói gì?

Không chỉ có số liệu chính thức và phương pháp quản lý làm nên chất lượng, nhiều du khách từng đến Đài Bắc cũng để lại những nhận xét rất tích cực về trải nghiệm thực tế với nhà vệ sinh công cộng tại đây. Trên các diễn đàn du lịch quốc tế, nhiều người nước ngoài bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc với độ sạch và tiện nghi của các phòng vệ sinh ở những nơi công cộng như ga MRT, trung tâm thương mại hay điểm du lịch lớn.

Một thành viên trên Reddit — một diễn đàn quốc tế — từng viết rằng hầu hết nhà vệ sinh ở Đài Bắc đều “siêu sạch”, đến mức việc lựa chọn một nơi “sạch nhất” gần như là điều không thể vì “chúng hầu như đều rất sạch” và có mặt ở khắp nơi từ trạm tàu điện cho tới các trung tâm mua sắm lớn. Chính người này còn cho biết rằng đó là một trong những lý do anh thích thành phố này khi so sánh với nhiều nơi khác trên thế giới.

Trên một nhóm Facebook chia sẻ kinh nghiệm du lịch tại Đài Loan, du khách cũng xác nhận rằng “nhà vệ sinh công cộng hiện diện khắp nơi” và “rất sạch”. Một số nhà vệ sinh thậm chí còn bố trí khu vực dành cho gia đình với bàn thay tã và các tiện ích phù hợp cho mọi lứa tuổi, điều mà không phải nơi nào cũng có.

Ngoài ra, theo báo cáo từ Đài Bắc City Government, thành phố đã thiết lập hệ thống đánh giá và trao giải Excellent Public Restroom, thu hút sự quan tâm của cả cộng đồng địa phương và khách quốc tế. Một số nhà vệ sinh liên tiếp được trao giải — như tại Bảo tàng Cố Cung Quốc gia hay Sân bay Songshan — làm nổi bật nỗ lực không ngừng để nâng cao tiêu chuẩn phục vụ cho người dân và du khách.

Những phản hồi này không chỉ là lời khen ngợi riêng lẻ, mà còn phản ánh một điều rõ rệt: trải nghiệm sử dụng nhà vệ sinh ở Đài Bắc đúng là đáng nhớ — không chỉ sạch mà còn tiện nghi và dễ chịu hơn nhiều so với kỳ vọng của du khách lần đầu đặt chân đến thành phố.