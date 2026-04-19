Khách trọ để lại hàng chục chai nước tiểu chất kín phòng, chủ nhà mất 2 tiếng mới dọn hết





Việc cho thuê nhà đôi khi khiến các chủ hộ rơi vào tình huống dở khóc dở cười, thậm chí là kinh hãi khi đối mặt với những người thuê nhà thiếu ý thức. Mới đây, cô Giả, một chủ nhà tại Nghĩa Ô, Chiết Giang, Trung Quốc, đã có một trải nghiệm ám ảnh khi tới kiểm tra căn hộ của mình sau khi người thuê không đóng tiền nhà đúng hạn.

Do người thuê nhà nợ hơn 5.000 nhân dân tệ (khoảng 17,5 triệu đồng) tiền thuê và không thể liên lạc được, cô Giả đã quyết định đến tận nơi để thay ổ khóa. Tuy nhiên, ngay khi vừa mở cửa bước vào, cô đã bị choáng váng bởi mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ bên trong. Căn phòng không chỉ bẩn thỉu cực độ mà còn chứa đựng một bí mật kinh khủng.

Qua kiểm tra, cô phát hiện các bức tường và máy điều hòa đã chuyển sang màu vàng xỉn do người thuê hút thuốc lâu ngày. Đầu giường chất đầy tàn thuốc lá, nhưng điều đáng sợ nhất nằm ở trong các ngăn tủ và dưới gầm giường. Tại đây, cô Giả tìm thấy hàng chục chai nhựa vốn là chai Coca hiện đang chứa đầy nước tiểu được tích trữ từ lâu.

Chủ nhà chia sẻ rằng cô chưa bao giờ gặp phải người thuê nào đáng sợ đến thế. Sau đó, cô phải cùng hai người khác hợp sức mất tới hai giờ đồng hồ mới có thể đổ hết toàn bộ số nước tiểu trong các chai nhựa đó vào bồn cầu.

Được biết, người thuê nhà là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, đã thuê căn hộ này gần hai năm. Trước đó, vì thấy người này đã ly hôn và có con gái bị bệnh nên cô Giả nảy sinh lòng trắc ẩn, cho phép anh ta khất tiền thuê nhà. Hiện tại, người thuê đã hứa sẽ thanh toán đầy đủ số tiền còn thiếu và trả thêm 500 nhân dân tệ (khoảng 1,75 triệu đồng) chi phí dọn dẹp.

Sự việc sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự khó hiểu trước hành vi tích trữ nước tiểu vào chai thay vì sử dụng nhà vệ sinh của người đàn ông này.

Nguồn: Singtao