Khách tố quán cơm bình dân bán 35 nghìn đồng/đĩa là "chặt chém", chủ quán lên tiếng

Hương Trà (T/H) |

Một tài khoản mạng phản ánh phần ăn bình dân gồm đĩa cơm đậu hũ nhồi thịt giá 35.000 đồng và bát canh khổ qua nhồi thịt giá 25.000 đồng là quá đắt. Bên cạnh đó, tài khoản này còn cho hay chủ quán có thái độ không phù hợp khi khách thắc mắc về giá cả.

Theo đó ngày 2/5, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng chia sẻ trải nghiệm không mấy vui vẻ tại quán cơm bình dân trên đường Trần Quý Cáp, xã Tuyên Quang (khu vực TP Phan Thiết cũ), tỉnh Lâm Đồng. Bài đăng cho hay phần cơm đậu phụ nhồi thịt giá 35.000 đồng và bát canh khổ qua nhồi thịt giá 25.000 đồng là quá đắt. Không chỉ dừng lại ở đó, tài khoản này còn thông tin thêm rằng khi khách phản ảnh về mức giá thì chủ quán có thái độ không phù hợp.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, nhất là sau bài đăng, còn xuất hiện đoạn clip do phía quán cơm đăng tải. Đoạn ghi lại màn tranh cãi giữa khách và quán cơm. 2 vị khách thì liên tục nói quán "chặt chém", còn chủ quán cùng nhân viên thì phân bua về mức giá vậy là rẻ, kêu "sao anh chị phiền quá vậy"; "Anh biết mà, lần sau chắc chắn em không quay lại quán này nữa rồi"; "Anh chị ăn uống kiểu gì vậy? Sao đĩa cơm có 35 nghìn, hơn 5 nghìn thôi mà..."

Màn tranh luận căng thẳng giữa khách và quán cơm bình dân. (Ảnh chụp từ clip)

Liên quan tới sự việc trên, thông tin trên báo Công Lý, chủ quán cơm cho hay thực tế khách đã gọi tổng cộng ba món gồm một bát bánh canh, một bát canh khổ qua lớn và một đĩa cơm kèm nhiều món ăn, tổng hóa đơn 100.000 đồng. Chủ quán cho rằng mức giá được niêm yết hợp lý, đặc biệt trong dịp lễ khi chi phí nguyên liệu, thuê nhân công và mặt bằng đều tăng cao.

Được biết, Công an xã Tuyên Quang sau đó đã mời hai bên đến làm việc, phân tích các hành vi đăng tải thông tin, quay clip gây mất trật tự công cộng, đồng thời tiến hành hòa giải.

Sau buổi làm việc, các bên đã đồng ý gỡ bỏ nội dung liên quan trên mạng xã hội. Chủ quán cho biết mong muốn sự việc sớm khép lại để ổn định hoạt động kinh doanh, đồng thời bày tỏ hy vọng khách hàng có cái nhìn khách quan hơn về mức giá phục vụ trong dịp cao điểm lễ, tết.

