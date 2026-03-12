Khách thuê phòng đang quay "room tour" thì phát hiện con búp bê to bằng người thật ngồi trên ghế bập bênh sau tủ quần áo

Khi đi du lịch hoặc công tác, nhiều người từng có những trải nghiệm đáng nhớ tại khách sạn: có thể là một căn phòng có view đẹp bất ngờ, dịch vụ đặc biệt chu đáo, hoặc đôi khi là những tình huống "dở khóc dở cười" khó quên. Tuy nhiên, không phải lúc nào những kỷ niệm đó cũng đến từ sự thoải mái hay tiện nghi, mà đôi khi lại xuất phát từ những chi tiết kỳ lạ khiến người ta giật mình sợ hãi.

Điển hình như câu chuyện của một vị khách tại Anh đã khiến cộng đồng mạng vừa hoảng hốt vừa dở khóc dở cười khi chia sẻ câu chuyện về trải nghiệm khó quên của mình trong một khách sạn. Trong lúc khám phá căn phòng, người đàn ông đã phát hiện một "bất ngờ" khá đáng sợ: một con búp bê kích thước người thật trông giống hệt bà lão đang ngồi trên ghế bập bênh.

(Ảnh minh hoạ, nguồn: coventrysociety.org.uk)

Người gặp phải tình huống này là David Noble, 60 tuổi. Ông cho biết mình đã lưu trú tại khách sạn O.H.H gần Coventry và trong lúc kiểm tra các tiện nghi trong phòng thì tình cờ phát hiện chi tiết kỳ lạ nói trên.

Điều khiến David ngạc nhiên là con búp bê được giấu phía sau một tấm rèm ở cuối tủ quần áo. Ban đầu ông nghĩ khu vực đó chỉ là một khoang nhỏ để đặt hành lý, nhưng khi kéo tấm rèm ra thì suýt "đứng tim".

David - hiện là giám đốc vận hành của một công ty - cho biết trước đó ông đã nhận ra phong cách trang trí của khách sạn khá pha trộn và có phần lạ lẫm, nhưng hoàn toàn không ngờ trong phòng lại có một chi tiết kỳ quặc như vậy. Thậm chí, theo ông, nhân viên khách sạn cũng như các bài đánh giá trên mạng đều không hề nhắc tới sự tồn tại của con búp bê này.

Sau khi vượt qua cú giật mình ban đầu, David quyết định quay lại video tham quan căn phòng của mình để chia sẻ lên mạng xã hội. Đoạn video bắt đầu tại khu vực sảnh của khách sạn, khi ông vừa đi vừa giải thích rằng căn phòng của mình không nằm sau cánh cửa phía sau.

Sau đó ông chỉ vào một cánh cửa khá đơn giản và đùa rằng nó trông giống "cái tủ dưới gầm cầu thang". Khi mở ra, bên trong lại là một cầu thang dẫn xuống tầng dưới.

"Chúng ta đang đi xuống phần sâu nhất của tòa nhà," ông nói trong video. David bước vào căn phòng ở tầng hầm, nơi chiếc giường đã bày bừa đồ đạc cá nhân của ông. Người đàn ông hài hước thừa nhận mình đã "làm bừa bộn căn phòng", thậm chí còn làm ngập phòng tắm vì cửa phòng tắm bị rơi ra.

Tuy nhiên, sự chú ý nhanh chóng chuyển sang một cánh cửa hẹp ở góc phòng ngủ. Đây chính là tủ quần áo của căn phòng.

Khi mở tủ, David nhận ra phía sau có một ánh đèn mờ hắt ra từ sau tấm rèm.

"Nhìn này, tủ quần áo bình thường thôi, có cả móc treo đồ. Nhưng phía sau lại có đèn… và một tấm rèm," ông nói. Rồi David kéo tấm rèm sang một bên.

"Và khi bạn kéo rèm ra… tôi suýt nữa thì lên cơn đau tim."

Sau tấm rèm là một con búp bê trông giống bà lão, đặt phía sau tấm kính trong một hốc tường đá - được cho là một vị trí ẩn nấp kiểu cổ, loại hốc bí mật thường thấy trong các ngôi nhà cổ ở Anh. Con búp bê dường như được làm từ vải nhồi màu nâu, có tóc giả màu xám, đeo kính tròn và choàng khăn tartan. Nó ngồi trên một chiếc ghế bập bênh, trên đùi đặt vài vật kim loại lạ, trong khi ánh đèn phía trên chiếu thẳng xuống khiến khung cảnh càng thêm kỳ quái.

(Nguồn: deadlinenews)

"Cái quái gì thế này?" David thốt lên trong video. "Tôi cũng không biết nữa, chắc phải tìm hiểu thêm thôi."

Dù cảm thấy khá bất ngờ, ông vẫn pha chút hài hước: "Thật kỳ quái. Khá thú vị đấy… nhưng chắc tôi sẽ không ở đây lần nữa. Dù sao giường cũng khá êm, ngủ tạm được."

David sau đó đăng đoạn video lên mạng xã hội cùng dòng chú thích: "Tôi đã gửi cho vài người bạn xem tối qua, nhưng nó quá… kỳ lạ nên phải chia sẻ với mọi người."

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cư dân mạng Anh. Nhiều người vừa thấy buồn cười vừa đưa ra những giả thuyết hài hước. Một người bình luận rằng đây không phải trải nghiệm lý tưởng nếu đi uống vài ly với bạn bè rồi nửa đêm mới quay về phòng.

Một bình luận khác lại cho rằng chủ khách sạn có lẽ rất lập dị, thậm chí có thể là fan của đạo diễn Alfred Hitchcock, bởi con búp bê trông giống hệt người mẹ đã qua đời ngồi trên ghế bập bênh trong bộ phim Psycho.

Một người khác thẳng thắn nói: "Không đâu… tôi sẽ quay ra xe ngay lập tức. Không đời nào."

Trong khi đó, một cư dân mạng hài hước viết: "Tôi ngạc nhiên là bạn vẫn sống sót qua đêm."

Và David cũng trả lời khá bình thản: "Tôi mệt đến mức nếu zombie tấn công chắc cũng vẫn ngủ ngon."

Chia sẻ thêm sau đó, ông cho biết mình vừa nhận phòng sau một ngày làm việc bận rộn và chỉ muốn nghỉ ngơi. Khi treo áo khoác trong tủ, ông nhìn thấy tấm rèm nên kéo ra với ý định để hành lý ở đó.

"Tôi đúng là đã giật mình và thực sự hét lên: 'Cái quái gì thế này!'," ông kể lại.

David cho biết, khi ông hỏi một nữ phục vụ tại nhà hàng trong khách sạn, cô cũng không hề biết đến sự tồn tại của con búp bê này và cũng sốc như ông khi xem video. Người đàn ông cho biết mình dự định sẽ gửi email cho khách sạn để hỏi thêm thông tin.

(Nguồn: deadlinenews)