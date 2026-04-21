Khách Tây vứt hết điện thoại để đi bụi 7 ngày tại TP.HCM

Giữa guồng quay hối hả của siêu đô thị không bao giờ ngủ nam YouTuber Adam Matheson đã chọn cách khám phá TP.HCM theo một kịch bản điên rồ nhất là từ bỏ hoàn toàn chiếc điện thoại thông minh trong suốt 7 ngày. Không bản đồ số không ứng dụng gọi xe Adam tự tước đi mọi vũ khí sinh tồn cơ bản để ép bản thân hòa tan hoàn toàn vào nhịp sống đường phố Việt Nam.

Ngay khi lớp màng bảo vệ công nghệ bị gỡ bỏ những rủi ro thực tế lập tức giáng xuống Adam dồn dập. Thử thách đầu tiên là màn đối đầu nghẹt thở với dòng xe máy cuồn cuộn không điểm dừng tại các giao lộ trung tâm. Khi chưa kịp hoàn hồn anh tiếp tục nếm mùi tuyệt vọng trong một buổi chiều đi lạc hơn một tiếng đồng hồ giữa mê cung hẻm hóc mà không có bất kỳ công cụ định vị nào.

Khó khăn lên đến cao điểm khi Adam đặt phải một địa chỉ lưu trú không tồn tại trên mạng và bị thất lạc luôn một phần hành lý cá nhân ngay giữa đêm tối. Nhìn lại hành trình đầy bất ổn này anh thẳng thắn bộc bạch với sự chân thành khiến nhiều người suy ngẫm: “Du lịch không phải lúc nào cũng là vui vẻ và mọi chuyện đi theo kế hoạch. Tôi muốn mọi người thấy cả những điều không hoàn hảo.”

Thế nhưng chính trong tận cùng của sự hoang mang phép màu mang tên tình người bản địa đã xuất hiện để giải cứu vị khách mù công nghệ. Bất đồng ngôn ngữ không còn là rào cản khi một người dân tại khu vực Chợ Lớn đã chủ động bỏ dở công việc để trực tiếp dẫn đường tận tình cho anh.

Trải qua những giây phút bơ vơ giữa đường phố lạ lẫm sự hỗ trợ nhạy bén của người dân Sài Gòn đã giúp Adam thấu hiểu một chân lý sâu sắc. Anh xúc động chia sẻ: "Ở giữa mớ hối hả và hỗn loạn này luôn có những con người mang năng lượng tuyệt vời và nụ cười rạng rỡ... Bạn có thể tạo ra bất kỳ ngôn ngữ hay quốc gia nào nhưng cuối cùng tất cả chúng ta đều kết nối với nhau.”

Sau tất cả những đắng cay điều níu chân nam YouTuber mạnh mẽ nhất lại là văn hóa vỉa hè độc bản của TP.HCM. Adam dành hàng giờ liền thu mình nhâm nhi ly cà phê hay xì xụp một bữa ăn giản dị sâu trong hẻm nhỏ để quan sát sinh hoạt thường ngày. Anh khẳng định: “Điều tuyệt vời nhất ở thành phố này là dù hỗn loạn nhưng lại có vô số không gian trên những chiếc ghế nhựa nhỏ để bạn thong thả tận hưởng cà phê hay một bữa ăn.”

Đối với Adam dải đất hình chữ S chính là quê hương của những quán ăn gia đình nhỏ lẻ với đồ ăn ngon tuyệt và anh tuyên bố bản thân sẽ không bao giờ quên nơi này. Kết thúc hành trình sinh tồn đầy bão táp Adam chốt hạ một câu khiến bất kỳ ai đang lụy tim nhịp sống phương Nam cũng phải gật gù: “Thành phố này không bao giờ ngừng lại và đôi khi chính trong sự hối hả đó bạn lại tìm thấy những khoảnh khắc đáng nhớ nhất.”

Ngọc Ánh