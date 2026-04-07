Khách Tây vừa quỳ vừa ăn ở quán vỉa hè TP.HCM: "Chắc cô bán bún cũng ngỡ ngàng với ảnh"

Trần Hà |

Chỉ 6 giây bắt trúng khoảnh khắc này, clip hút 700 nghìn lượt xem.

Những khoảnh khắc đời thường của du khách nước ngoài tại Việt Nam luôn dễ dàng gây chú ý trên mạng xã hội.

Gần đây, một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một vị khách Tây ngồi ăn hủ tiếu vỉa hè tại TP.HCM bất ngờ được chia sẻ rộng rãi. Mới đây trên mạng xã hội nhiêu cư dân mạng chia sẻ clip camera của một người qua đường quay lại cảnh một vị khách Tây ngồi ăn hủ tiếu vỉa hè. Khoảnh khắc này sẽ là điều bình thường cho đến khi nhìn xuống chân của anh chàng người nước ngoài này đang khụy hẳn xuống nền gạch. Tư thế như kiểu vừa quỳ vừa ăn.

Clip vị khách Tây có dáng ngồi lạ khi ăn hủ tiếu ở vỉa hè TP.HCM gây chú ý. Nguồn: Minh Trọng Phạm.

Nhiều cư dân mạng bất ngờ, tò mò với khoảnh khắc nêu trên. Chỉ 6 giây quay vội, thấy bóng lưng và điều đặc biệt là cách ngồi của anh Tây này nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm. Clip này hiện đã thu về hơn 700N lượt xem. Chủ nhân bài đăng còn dí dỏm chia sẻ: "Khi anh Tây cao 2m ngồi ăn hủ tiếu gõ ở Việt Nam" . Cảnh này được quay ở TP.HCM.

"Ngồi ăn là xưa rồi, nay quỳ ăn luôn nha, trông buồn cười quá", "May có camera ghi lại chứ về kể không ai tin", "Về kể sang Việt Nam ăn bún mà lúc quay lên trông như đang quỳ này không ai tin", "Chắc cô bán bún cũng ngỡ ngàng với ảnh", "Trông vừa buồn cười vừa thương ấy",. .. là những bình luận của cư dân mạng.

Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận về nhiều sự quan tâm.

Nhiều người cũng tò mò, bắt đầu hỏi lý do vì sao anh Tây này lại có dáng ngồi... lạ như vậy. Không loại trừ khả năng anh chàng này đang bị đau chân, nhưng thực tế cho thấy tình trạng này khá phổ biến với du khách phương Tây khi ngồi ăn vỉa hè ở Việt Nam.

Thông thường, các quán ăn vỉa hè thường dùng bàn ghế nhựa rất thấp và nhỏ, kết hợp với bàn ăn đường phố bé xíu, khiến thực khách phải khom lưng, đầu gối co sát lên gần ngực. Nhiều người Tây khi ngồi trên ghế thấp hoặc ngồi dưới nền nhà đều gặp khó khăn tương tự. Tư thế ngồi xổm (hay còn gọi là ngồi chồm hổm), với đùi áp sát bụng, mông gần chạm đất, trọng tâm dồn lên bàn chân, lại cực kỳ quen thuộc với người Việt. Từ việc hóng gió, chờ bạn, ăn bún chả vỉa hè đến sửa xe hay trò chuyện trước cửa nhà, hầu như ai lớn lên ở Việt Nam đều thành thạo động tác này.

Tuy nhiên, đối với người nước ngoài, đặc biệt là du khách phương Tây, ngồi xổm lại là một thử thách thực sự. Họ dễ mất thăng bằng, đứng dậy khó khăn, thậm chí nhiều người không thể ngồi quá 5 giây mà không ngã ngửa hoặc cảm thấy đau, khó chịu. Một số người coi đây như tư thế yoga và phải tập squat rất lâu mới làm được.

Theo bài báo trên The Atlantic (Mỹ vào năm 2018), lý do chính nằm ở sự thiếu linh hoạt của khớp mắt cá chân (ankle dorsiflexion), kết hợp với hông và đầu gối. Người lớn phương Tây thường chỉ đạt khoảng 20-30 độ ở mắt cá chân, trong khi trẻ sơ sinh có thể lên tới 60-70 độ. Ngoài ra, kích thước cơ thể cũng ảnh hưởng: người có chân ngắn, thân dài và đầu to thường dễ ngồi xổm hơn, trong khi người phương Tây cao to với chân dài lại gặp nhiều khó khăn.

Một thống kê không chính thức nhưng được trích dẫn rộng rãi cho biết: Chỉ khoảng 13,5% người Bắc Mỹ có thể thực hiện tư thế ngồi xổm chuẩn, trong đó 9% có dòng máu châu Á. Con số này chưa được các chuyên gia uy tín khẳng định chính thức, nhưng phù hợp với quan sát thực tế và chia sẻ trên mạng.

Chính vì vậy, không ít khách du lịch khi đến Việt Nam, nhiều vị khách Tây khi có thể ngồi xổm liền hào hứng khoe mình đã "ngồi chồm hổm" thành công. Việc học cách ngồi xổm - dù rất bình thường với người bản địa - lại là dấu mốc giúp họ cảm thấy gần gũi hơn với đời sống thường ngày nơi đây.

(Nguồn: @charles_bonneau.mp4)

Các vị khách Tây cố gắng giúp đỡ nhau để không bị ngã khi thử ngồi xổm (Ảnh: Phuc Do Tourguide)

